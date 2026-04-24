OM – Nice : Colère, réaction, priorité… la conf d’Habib Beye résumée en 5 points !

Habib Beye s’est présenté face à la presse avec un discours volontairement direct avant le match contre l’OGC Nice. L’entraîneur marseillais a insisté sur la gestion du groupe, la réaction attendue après Lorient et son approche pragmatique. Entre défense de ses joueurs et focus sur la performance, il a fixé le cap pour dimanche. Voici les 5 points à retenir.

1) Un discours volontairement minimaliste

“Quand je parle, j’explique trop. Au moins aujourd’hui, ce sera peut-être pas assez. Aujourd’hui, je vous donne le minimum en espérant qu’il y ait le maximum. Quand on s’exprime, ça devient un problème. Je vous dis le minimum en vous respectant.”

2) Une priorité claire : le match contre Nice

“Ce n’est pas à moi de faire la lecture de la saison, mon focus est sur dimanche. Je dois mettre mon énergie au bon endroit.”

3) Pas de révolution tactique malgré les critiques

“Il y a plein de choses qui ont été remises en cause par l’analyse du match. On aura un plan de jeu pour le match face à Nice qui sera clair sur ce qu’on veut faire soit gagner. On ne va pas changer après chaque match. Il faut garder des fondamentaux car ce n’était pas assez contre Lorient, il faudra faire plus dimanche.”

4) Une défense appuyée de Medina

“Medina n’a pas été dur. Ce qu’il a dit, c’est que c’était très difficile de ne pas pouvoir aider l’équipe. Il s’y est intégré à 200% même s’il n’a pas joué. Il n’est surtout pas à remettre en question sur son investissement.”

Beye ravi d’avoir un Medina dans son effectif ! #Beye : “Medina n’a pas été dur. Ce qu’il a dit, c’est que c’était très difficile de ne pas pouvoir aider l’équipe. Il s’y est intégré à 200% même s’il n’a pas joué. Il n’est surtout pas à remettre en question sur son… pic.twitter.com/LdORceLfUe — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 24, 2026

5) L’exigence de réaction après Lorient