OM – Nice : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille affronte Nice ce samedi soir au stade Vélodrome pour la 4e journée. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici.

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affrontera l’OGC Nice ce samedi après-midi. Le match débutera à 17h00 et sera diffusé en direct sur Bein Sport.

Les groupes

Gardiens

De Lange, Rulli, Van Neck

Défenseurs

Murillo, Meité, Cornelius, Brassier, Lirola, Balerdi, Garcia

Milieux de terrain

Kondogbia, Hojbjerg, Rongier, Carboni, Harit, Koné, Bakola

Attaquants

Rowe, Greenwood, Henrique, Wahi, Maupay, Abdallah, Sternal

Nice

Gardiens

Bulka, Dupé, Boulhendi

Défenseurs

Abdelmonem, Abdi, Bard, Clauss, Dante, Louchet, Mendy

Milieux de terrain

Camara, Ndayishimiye, Ndombele, Rosario

Attaquants

Boga, Bouanani, Cho, Diop, Guessand, Moukoko, Orakpo

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Rulli

Murillo, Cornelius, Brassier, Lirola

Kondogbia, Hojbjerg

Greenwood, Harit, Greenwood

Maupay

Nice :

Restes

Abdelmonem ; Youssuf ; Dante

Clauss Bard

Rosario ; Ndombele

Cho ; Guessand ; Boga



Le Stade

Ce match se jouera à l’Orange Vélodrome (Capacité : 67 394)

L’Arbitre de cet OM – OGC Nice

L’arbitre de la rencontre Toulouse et l’OM est Benoit Millot. Il sera assistée par Ludovic Reves et Aurélien Berthomieu. Le poste de quatrième arbitre sera occupé par Pierre Gaillouste. Les deux arbitres assistants vidéo seront Cyril Gringore et Ludovic Remy.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 17h (*)

– ensoleillé

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 22°C / ressentie 20°C

– Vent : ESE 45 km/h

– Taux d’humidité : 39%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM OGCN EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 19 Match nul : 2 Victoires TFC : 4

Déclarations d’avant-match

De Zerbi : « Je dirais qu’on est à moins de 80% en terme de progression. Le début de saison est bon même si j’ai toujours des regrets sur le match contre Reims. Mais je suis très heureux d’être ici, je n’ai aucun regret. »

Frank Haise : « On ne peut pas se permettre de négliger l’amélioration de notre animation défensive collective. On a ouvert le score lors des trois premières journées, mais on n’a pas remporté les trois matchs. On doit être plus exigeants, plus concentrés, plus solides, et capables de fermer le jeu plus facilement. »