OM – Nice : deux retours et 5 absents côté niçois !

En clôture de la 31e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueille l’OGC Nice ce dimanche soir (20h45). Les Aiglons se présentent avec un groupe de 22 joueurs marqué par plusieurs retours mais aussi de nombreuses absences. Un contexte qui pourrait peser dans cette affiche importante pour le haut de tableau.

Plusieurs retours, mais une liste d’absents conséquente

Pour ce déplacement au Vélodrome, le groupe niçois enregistre des retours notables. Le capitaine Dante est bien présent, une bonne nouvelle pour la défense azuréenne. L’attaquant suédois Isak Jansson fait également son retour après avoir été écarté lors de la demi-finale de Coupe de France face à Strasbourg.

En revanche, l’OGC Nice devra composer avec plusieurs forfaits importants. Youssouf Ndayishimiye, Mohamed Abdelmonem, Moïse Bombito ou encore Everton Pereira sont absents, tout comme Tanguy Ndombele. Ces indisponibilités réduisent les options dans plusieurs secteurs de jeu, notamment au milieu et en défense.

Un défi de taille face à l’OM

Face à un OM en quête de points dans cette fin de saison de Ligue 1, les Niçois devront s’appuyer sur un groupe remanié. La présence de cadres comme Dante, Morgan Sanson ou Hicham Boudaoui pourrait toutefois offrir une certaine stabilité.

En attaque, Elye Wahi et Mohamed-Ali Cho, appelés à peser sur la défense marseillaise.

Le groupe de l’OGC Nice :

Diouf, Dupé, Zelazowski – Abdi, Bah, Bard, Clauss, Dante, Mendy, Oppong – Abdul Sahmed, Boudaoui, Coulibaly, Sanson, Louchet, Vanhoutte – Boudache, Cho, Diop, Jansson, Kevin Carlos, Wahi.

Dans un Stade Vélodrome annoncé plein, ce OM – Nice s’annonce comme un rendez-vous clé de cette 31e journée, avec des enjeux importants dans la course aux places européennes.