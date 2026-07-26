OM : Nice inflige un gros revers… les prémices du jeu voulu par Bruno Genesio !

L’ Olympique de Marseille a concédé sa première défaite de sa préparation estivale en s’inclinant 3-0 face à l’ OGC Nice, ce samedi, lors d’un match disputé à huis clos au centre Robert Louis-Dreyfus. Après une première sortie convaincante à Abidjan, les Marseillais ont été sanctionnés par une équipe niçoise plus réaliste. Malgré le résultat, cette rencontre a permis à Bruno Genesio de poursuivre ses premiers réglages avant la reprise de la saison.

L’OM dominé par un Nice efficace

Pour son deuxième match de préparation de l’été, l’OM s’est incliné face à l’OGC Nice (0-3), samedi après-midi, dans des conditions météorologiques particulièrement compliquées. Sous une pluie battante à la Commanderie, les Marseillais ont été dominés par la formation dirigée par Olivier Pantaloni, qui a fait preuve d’une grande efficacité offensive.

Pour cette rencontre, Bruno Genesio devait composer avec plusieurs absences en défense. Privé notamment de Nayef Aguerd, Facundo Medina, Tim Weah, Amine Gouiri et Leonardo Balerdi, l’entraîneur marseillais a aligné une arrière-garde largement remaniée.

Le onze de départ était composé de Jeffrey De Lange dans le but, derrière une défense avec Kelyann Bezahaf, CJ Egan-Riley, Hilan Hamzaoui et Emerson Palmieri. Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg était associé à Angel Gomes, tandis que Faris Moumbagna, Amine Harit et Mmadi animaient le secteur offensif derrière Neal Maupay.

Une défense expérimentale rapidement sanctionnée

Les premières intentions marseillaises ont pourtant été intéressantes. Le gardien niçois Teddy Boulhendi s’est notamment illustré en repoussant deux tentatives d’Igor Paixao.

Malgré cette entame encourageante, la jeune défense marseillaise a fini par céder. Brad-Hamilton Mantsounga a ouvert le score à la 20e minute au terme d’une belle action collective de l’OGC Nice. Juste avant la pause, Sofiane Diop a doublé la mise (42e) après une situation confuse dans l’axe de la défense olympienne.

À la mi-temps, les Azuréens menaient logiquement 2-0 grâce à leur réalisme.

Les principes de Bruno Genesio commencent à apparaître

Si le score est sévère, cette rencontre a tout de même permis d’apercevoir les premiers principes de jeu souhaités par Bruno Genesio. Les Marseillais ont affiché un bloc positionné haut, avec des phases de pressing et de contre-pressing régulièrement mises en place.

L’association entre Angel Gomes et Pierre-Emile Højbjerg dans l’entrejeu a constitué l’une des observations de cette rencontre, tandis que le trio offensif chargé d’alimenter Neal Maupay a tenté d’apporter de la mobilité dans les derniers mètres.

En seconde période, l’ancien attaquant niçois est passé tout près de réduire l’écart de la tête, sans parvenir à tromper la vigilance adverse.

Une large revue d’effectif avant les prochains rendez-vous

Comme souvent lors des matches de préparation, les deux entraîneurs ont procédé à de nombreux changements après la pause. Côté marseillais, Geoffrey Kondogbia, Ulisses Garcia, Himad Abdelli et Keyliane Abdallah sont notamment entrés dès le retour des vestiaires. Bamo Meïté, de retour après son prêt à Lorient, a également disputé la dernière demi-heure.

Au cours de la seconde période, Mohamed-Ali Cho a mené une action conclue de près par Aboulaye Camara, auteur du troisième but niçois, scellant définitivement le succès des visiteurs (0-3).

Malgré cette défaite, ce deuxième rendez-vous de préparation offre surtout à Bruno Genesio des éléments d’analyse avant la suite de l’été. L’OM poursuivra sa préparation le 30 juillet avec un nouveau match à huis clos face à Nîmes, avant deux affiches programmées au Stade Vélodrome contre l’Athletic Bilbao puis l’Atlético de Madrid.