OM – Nice : le onze probable de Marseille, Beye contraint de bricoler

L’Olympique de Marseille joue gros ce dimanche soir face à l’OGC Nice au Vélodrome (20h45). Après la défaite inquiétante à Lorient (2-0), l’OM n’a plus le droit à l’erreur dans la course à la Ligue des champions. Mais pour ce rendez-vous déjà capital, Habib Beye doit composer avec un groupe diminué et plusieurs absences majeures.

Le coach marseillais sera privé de plusieurs joueurs importants. Igor Paixão est forfait après sa blessure au mollet droit. Même issue pour Amine Gouiri, touché aux ischio-jambiers, tout comme Bilal Nadir. En défense, Nayef Aguerd poursuit sa rééducation, tandis que CJ Egan-Riley reste absent. Geoffrey Kondogbia manque également à l’appel. Quinten Timber et Tochukwu Nnadi restent eux incertains jusqu’au dernier moment.

Dans ce contexte, Habib Beye devrait reconduire une structure resserrée, avec un onze plus physique et davantage tourné vers l’impact.

Le onze probable de l’OM face à Nice :

Rulli – Weah, Pavard, Medina, Emerson – Højbjerg, Timber, Vermeeren – Greenwood, Aubameyang, Nwaneri.

En l’absence de Gouiri et Paixão, l’attaque marseillaise devrait reposer sur Mason Greenwood et Nwaneri autour de Pierre-Emerick Aubameyang, attendu en pointe malgré une baisse de régime. Au milieu, Pierre-Emile Højbjerg devrait conserver sa place malgré les doutes, avec Vermeeren et et Timber pour densifier l’entrejeu.

Sous pression, Beye joue gros. Et ce onze aussi.