OM – Nice : Un absent de plus en attaque après les forfaits de Gouiri et Paixao ! 5 jeunes appelés !

L’Olympique de Marseille aborde un rendez-vous crucial face à l’OGC Nice avec un effectif fortement diminué. À l’approche de la fin de saison de Ligue 1, les absences s’accumulent et compliquent la tâche d’Habib Beye.

Un groupe de l’OM affaibli par les blessures

Le groupe convoqué par l’Olympique de Marseille pour affronter l’OGC Nice ce dimanche soir au stade Vélodrome est marqué par de nombreux forfaits. Plusieurs cadres manquent à l’appel, à commencer par Geoffrey Kondogbia, toujours blessé, tout comme Nayef Aguerd, en convalescence après son opération consécutive à la CAN 2025.

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 ⚔️ #OMOGCN Voici les 2️⃣1️⃣ Olympiens choisis par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour la réception de Nice 💪 pic.twitter.com/Td0Z6HgOUL — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 26, 2026



En défense, CJ Egan-Riley est également indisponible. Le secteur offensif n’est pas épargné avec les absences de Igor Paixão, Amine Gouiri et Bilal Nadir, tous blessés après la défaite à Lorient (2-0). À cela s’ajoute l’absence d’Hamed Junior Traoré, réduisant encore les options offensives.

Dans ce contexte délicat, quelques retours apportent néanmoins un léger soulagement. Facundo Medina, suspendu lors du dernier match, est de nouveau disponible, tout comme Quinten Timber.

A noter la présences des jeunes Hamzaoui, Kamissoko, Lago, Lamare et Mmadi !

Un match à enjeu dans une fin de saison sous tension

À quatre journées de la fin de la Ligue 1, l’OM occupe la sixième place du classement. Les Marseillais ne maîtrisent plus totalement leur destin dans la course à une qualification en Ligue des Champions, ce qui renforce l’importance de ce rendez-vous au Vélodrome.

En face, l’OGC Nice arrive avec une dynamique positive après sa qualification en finale de la Coupe de France face au RC Strasbourg (0-2). Les Niçois, également engagés dans la lutte pour leurs objectifs de fin de saison, tenteront de profiter des difficultés marseillaises.

Dans un contexte à la fois sportif et institutionnel tendu, ce duel s’annonce déterminant pour l’Olympique de Marseille, qui disputera son avant-dernier match de la saison à domicile devant un public du Vélodrome attendu mobilisé.