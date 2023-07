OM -Nîmes (2-0) : Les hommes de Marcelino débute bien la préparation !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’Olympique de Marseille disputait cet après-midi le premier match de sa préparation. Une rencontre à la Commanderie face à Nîmes qui s’est achevée sur le score de deux à zéro…

C’est Vitinha qui par deux fois a trouvé le chemin des filets dans un match où Marcelino aura beaucoup fait touner.

⏱ 49’ | #OMNO 1️⃣-0️⃣ 𝗕𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗧 ! Le premier but de la saison est signé @9Vitinha 🔥🇵🇹 pic.twitter.com/7nBl4TP0Wf — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 15, 2023

⏱ 70’ | #OMNO 2️⃣-0️⃣ 𝗟𝗘 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞 𝗘𝗦𝗧 𝗙𝗔𝗜𝗧 ! @9Vitinha s’offre un doublé pour ce premier match de la saison 👏🇵🇹 pic.twitter.com/tHkOmlidaX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 15, 2023

Victoire 2 à 0 face à Nîmes avec un doublé pour @9Vitinha 💪🔵⚪️ #TeamOM pic.twitter.com/53GnCstrNz — familystef (@familystef) July 15, 2023





Longoria ne fera pas de sentiment, les joueurs qui arrivent sauront à quoi s’attendre et ceux qui restent savent qu’ils peuvent dégager

« Valence c’est comme l’OM c’est un peu un club de fous. Tu ne dors jamais dans ce genre de club. De toute façon il y a toujours des problèmes, des crises. Par exemple à Valence lors de sa première saison (2017-2018) il décide de mettre dehors plusieurs joueurs qu’il considère néfastes pour le vestiaire, des gars qu’il ne voulait plus voir, donc il a changé. De mémoire il y avait Diego Alves, le gardien, Enzo Perez aussi je crois. C’était plus de manière humaine que sportive, comment ils étaient dans le vestiaire. C’étaient des joueurs qui étaient là depuis un petit moment, 3-4 ans et avaient des habitudes qui n’étaient pas les meilleures. Il pèse les joueurs, il fait très attention à la nutrition Il fait très attention aux gains marginaux avec son staff, tout ça est très important pour lui. Marcelino et Longoria se connaissent, c’est la première fois que Longoria va être au-dessus de Marcelino dans l’organigramme, mais ils savent gérer. Longoria ne fera pas de sentiment, les joueurs qui arrivent sauront à quoi s’attendre et ceux qui restent savent qu’ils peuvent dégager. » FM Boudet – Source : Football Club de Marseille