OM-Nîmes (2-1) : le onze de départ, les satisfactions et les joueurs en retrait…

L’OM a retrouvé le chemin de la victoire jeudi face à Nîmes (2-1), quelques jours après sa lourde défaite contre Nice. Sans effacer les imperfections encore visibles, ce troisième match de préparation a permis à Bruno Genesio de poursuivre sa revue d’effectif et de dégager plusieurs premières tendances.

1. Le onze de départ aligné par Bruno Genesio

Pour affronter Nîmes sur les terrains du centre Robert-Louis-Dreyfus, Bruno Genesio avait décidé de titulariser l’équipe suivante :

De Lange – Bezahaf, Egan-Riley, Balerdi, Emerson – Højbjerg (cap.), Abdelli, Gomes – Abdallah, Paixao, Maupay.

Avec Pierre-Emile Højbjerg comme capitaine, l’Olympique de Marseille a évolué avec un milieu composé d’Himad Abdelli et d’Angel Gomes. En attaque, Neal Maupay était accompagné par Keyliane Abdallah et Igor Paixao.

La rencontre a pourtant mal débuté pour les Olympiens. Une erreur de placement défensive a permis à Doumbouya de se présenter seul face à Jeffrey De Lange et d’ouvrir le score. La réaction marseillaise a été rapide puisque Neal Maupay a égalisé de la tête avant qu’Igor Paixao ne donne l’avantage à l’OM d’une frappe puissante à la 57e minute.

2. Paixao décisif, Gomes et Bezahaf interessants

Igor Paixao a été l’une des principales satisfactions de cette victoire. Déjà remuant lors du précédent match de préparation, l’ailier brésilien a une nouvelle fois apporté du danger sur son côté gauche. Disponible et percutant, il a surtout inscrit le but de la victoire sur une frappe qui n’a laissé aucune chance au gardien nîmois.

Angel Gomes a également affiché de bonnes dispositions dans l’entrejeu. L’international anglais a participé à l’orientation du jeu olympien et aurait pu marquer sans une intervention de la barre transversale. Sa qualité technique et sa précision dans les transmissions ont permis à l’OM de mieux construire certaines séquences. Même si l’ensemble reste insuffisant !

Titularisé au poste de latéral droit en l’absence de Timothy Weah, encore au repos, Kelyann Bezahaf a lui aussi saisi l’occasion. Le jeune défenseur s’est montré sérieux défensivement et entreprenant dans ses projections.

Parmi les autres jeunes utilisés, Keyliane Abdallah a été actif sur son couloir droit, mais a manqué de précision dans le dernier geste. Entré en fin de match, Alexi Koum s’est signalé par plusieurs interventions défensives importantes.

3. Abdelli et Harit encore en difficulté

Tous les joueurs marseillais n’ont pas affiché le même niveau. Titularisé au milieu, Himad Abdelli a eu du mal à peser sur le jeu. Peu influent et auteur de plusieurs imprécisions techniques, l’international algérien devra montrer davantage lors des prochaines rencontres de préparation.

Entré en cours de match, Amine Harit n’a pas réussi à apporter la maîtrise attendue alors que l’OM reculait davantage. Le milieu marocain a perdu plusieurs ballons et n’a pas suffisamment influencé les séquences offensives marseillaises.

En attaque, Neal Maupay a inscrit son deuxième but de la préparation. Très actif durant la première partie de la rencontre, l’avant-centre s’est ensuite montré plus discret avant d’être remplacé par Faris Moumbagna, qui a peu eu l’occasion de se mettre en évidence.

Cette victoire permet à l’OM de repartir de l’avant après le revers contre Nice. Elle offre surtout à Bruno Genesio de nouveaux éléments d’analyse, alors que les automatismes et la hiérarchie continuent de se construire avant la reprise du championnat.