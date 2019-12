OM – Nîmes : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit le Nîmes Olympique aujourd’hui pour son dernier match officiel de l’année. Retrouvez toutes les infos de l’avant-match ci-dessous.

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

20h30 en intégralité sur CANAL+ décalé ce samedi 21 décembre 2019 ou au cœur du Multiplex sur Canal + et BeIn

Les groupes & absents



Olympique de Marseille

Le groupe marseillais

Gardiens :

S.Mandanda, Y.Pelé, Simon.N



Défenseurs :

Kamara, B.Sarr, Perrin, Sakai, Amavi, Caleta-Car, Alvaro

Milieux :

Sanson, Rongier, M.Lopez, Khaoui, Chabrolle

Attaquants :

Payet, Radonjic, Benedetto, Germain, Aké

Absents : Thauvin (cheville), Strootman (suspension), Sertic, Lihadji (choix de l’entraîneur)

Le groupe de Nîmes

Gardiens :

Bernardoni – Dias

Défenseurs :

Alakouch – Briançon – Landre – Martinez – Miguel – Paquiez

Milieux :

Buades – S.Sarr – Valerio – Valls

Attaquants :

Denkey – Duljević – Ferhat – Philippoteaux – Ripart – Stokanovski

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda

Sakai Alvaro Caleta Car Amavi

Kamara

Sanson Rongier

Sarr Payet

Benedetto

Nîmes :

Bernardoni

Miguel – Martinez – Briançon – Alakouch

S.Sarr – Valls

Philippoteaux – Ferhat – Ripart

Denkey

L’Arbitre pour OM – Nîmes

L’arbitre désigné pour OM – Nîmes ce samedi est Monsieur Letexier.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 20h00 (*)

– Nuageux (couverture nuageuse 77%)

– Pluie : 0 millimètre

– Température 14°C / ressentie 9°C

– Vent : 30 km/h SSE

– Taux d’humidité : 73%

(*) Prévision accuweather.com

Le classement de Ligue 1

1 PSG 42 16 14 0 3 35 9 30 Equipe Pts J G N P BP BC Diff 2 Olympique Marseille 35 18 10 5 3 26 20 6 3 Lille 31 18 9 4 5 23 16 7 4 Rennes 30 17 9 3 5 23 17 6 5 Nantes 29 18 9 2 7 16 16 0 6 Reims 27 17 7 6 4 15 9 6 7 Bordeaux 26 18 7 5 6 28 21 7 8 Lyon 25 18 7 4 7 28 17 11 9 AS Monaco 25 17 7 4 6 26 25 1 10 Angers 25 18 7 4 7 20 23 -3 11 Saint-Etienne 25 18 7 4 7 21 23 -6 12 Montpellier 24 18 6 6 6 22 19 3 13 Strasbourg 24 18 7 3 8 21 23 -2 14 Nice 24 18 7 3 8 25 27 -2 15 Brest 22 18 5 7 6 21 20 1 16 Dijon 17 18 4 5 9 12 20 -8 17 Amiens SC 17 17 3 5 8 20 32 -12 18 Metz 16 18 3 7 8 15 26 -11 19 Nîmes 12 17 2 6 9 12 29 -17 20 Toulouse 12 18 3 3 12 19 36 -17





Les stats des confrontations OM – Nîmes (Ligue 1)

VICTOIRES de l’OM 20 NULS 11 VICTOIRES de Nîmes

21

Les 5 derniers matchs

Marseille

Domicile Scores Extérieur Metz 1 – 1 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 3 – 1 Bordeaux Angers SCO 0 – 2 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 2 – 1 Stade Brestois 29 Toulouse FC 0 – 2 Olympique de Marseille

Nîmes

Domicile Scores Extérieur Nîmes 1 – 2 Saint-Étienne Nîmes 0 – 1 Nantes Nîmes 0 – 4 Lyon Bordeaux 6 – 0 Nîmes Nîmes 1 – 1 Metz

Déclarations d’avant-match

« C’est un match dangereux avant Noël. On va rappeler à l’ordre les joueurs pour qu’ils soient attentifs et concentrés. Nîmes va jouer, comme Metz, en ayant rien à perdre. On va utiliser la force du Vélodrome, avec près de 60 000 supporters. On veut mettre la pression sur l’adversaire. On ne peut pas se permettre de rater une opportunité comme celle de samedi. »

Andre Villas-Boas – Conférence de presse

« Le Vélodrome, c’est un contexte extraordinaire. Avec 60 000 spectateurs. Nîmes, c’est pas loin, beaucoup de joueurs ici étaient, on sont peut-être encore, supporters de Marseille. Je vais pas dire que c’est un aboutissement mais pour beaucoup, ça doit être un gros match à jouer, un plaisir. C’est pour ce genre de matches qu’ils font ce métier. »

Bernard Blaquart – Source : Conférence de presse