OM – Nîmes : Match amical ce jeudi ! A quelle heure et sur quelle chaine TV ?

L’OM poursuit sa préparation estivale ce jeudi avec un troisième match amical face au Nîmes Olympique. Battus nettement par Nice lors de leur dernière sortie, les joueurs de Bruno Genesio doivent afficher un autre visage à trois semaines de la reprise de la Ligue 1.

Un nouveau test pour l’OM de Bruno Genesio

Le coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et Nîmes sera donné ce jeudi 30 juillet à 18 heures, au centre d’entraînement Robert-Louis-Dreyfus. Ce match se disputera à huis clos.

Après une victoire obtenue face au Yamoussoukro FC en Côte d’Ivoire (3-0), l’OM a connu un sérieux coup d’arrêt contre l’OGC Nice. Les Olympiens se sont inclinés 3-0 samedi dernier pour leur deuxième rencontre de préparation.

Face à une formation de Nîmes qui évoluera en National 1, désormais quatrième niveau du football français après la création de la Ligue 3 professionnelle, Bruno Genesio pourra poursuivre la mise en place de ses principes de jeu.

Le nouvel entraîneur marseillais doit encore travailler les automatismes de son équipe, alors que l’effectif reste susceptible d’évoluer durant le mercato OM. Cette rencontre doit également permettre à plusieurs joueurs de gagner du rythme avant les prochains tests de la préparation.

À quelle heure et sur quelle chaîne regarder OM-Nîmes ?

Le match OM-Nîmes débutera à 18 heures. La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+, qui a intégré cette affiche à son programme de matchs amicaux. Une retransmission est également annoncée sur la chaîne Twitch officielle de l’OM.

Ce troisième rendez-vous intervient avant une série de rencontres plus relevées et le retour de la compétition. L’OM débutera sa saison de Ligue 1 le vendredi 21 août à 20h45 au stade Vélodrome face au RC Strasbourg.