OM – Nîmes : Quelle heure ? Quelle chaîne TV ?

Marcelino va diriger son premier match aujourd’hui à la tête de l’Olympique de Marseille. Le premier match de la préparation des Olympiens face à Nîmes…

Cette rencontre va se disputer à huis clos à La Commanderie. Pour pouvoir le voir, il faudra être abonné à la chaîne Twitch de l’Olympique de Marseille.

L’adversaire du jour, le Nîmes Olympique, n’est plus ce petit club de Ligue 1 pouvant causer des poroblèmes aux plus grosses équipes. Les supporters des crocos vivent un cauchemar depuis plusieurs saisons : un conflit larvé avec la direction, une descente en Ligue 2… et même une descente en National !

Heure et chaîne d’OM – Nîmes :

18h30

Chaîne Twitch de l’OM

𝙅𝙤𝙪𝙧 𝙙𝙚 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 🗓 #OMNO Début du #SummerTour 2023 aujourd’hui avec la réception de Nîmes 🐊 🕡𝟭𝟴𝗵𝟯𝟬

📺 𝗘𝗻 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝘀𝘂𝗿 @TwitchFR pic.twitter.com/IZn1lPb7XP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 15, 2023

