La montée en puissance de Tochukwu Nnadi à l’Olympique de Marseille ne passe pas inaperçue au Nigeria. Convoqué pour la première fois avec les Super Eagles, le milieu de terrain pourrait même être titularisé dès vendredi face à la Tanzanie. Selon la presse nigériane, Éric Chelle envisagerait de l’associer à Wilfred Ndidi et Alex Iwobi dans un nouvel entrejeu. Une promotion spectaculaire pour le joueur de Bruno Genesio, revenu de blessure il y a seulement quelques semaines.

La situation de Tochukwu Nnadi a considérablement évolué en quelques semaines. Longtemps freiné par une blessure au genou et un temps de jeu limité en début de saison, le milieu nigérian a progressivement gagné la confiance de Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille.

Ses dernières performances lui ont permis de retrouver une place dans le onze marseillais, mais également d’attirer l’attention du sélectionneur du Nigeria, Éric Chelle.

Convoqué pour la première fois avec les Super Eagles↗, Nnadi pourrait désormais franchir une étape supplémentaire.

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Nnadi titulaire avec Ndidi et Iwobi ?

Selon les informations publiées le 11 novembre par OwnGoal Nigeria↗, Éric Chelle envisagerait sérieusement de titulariser Tochukwu Nnadi lors de la rencontre face à la Tanzanie, vendredi, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

Le sélectionneur réfléchirait à une nouvelle organisation avec trois milieux de terrain, associant le Marseillais à deux joueurs expérimentés : Wilfred Ndidi, capitaine de la sélection, et Alex Iwobi, joueur de Fulham.

Le média nigérian explique que Chelle apprécie particulièrement le volume de course de Nnadi, son activité à la récupération et sa capacité à couvrir de grandes distances.

L’idée serait de permettre à Ndidi et Iwobi de se projeter davantage vers l’avant, tout en conservant un équilibre défensif grâce au milieu de l’OM.

Une hypothèse également évoquée par Pulse Nigeria, qui place Nnadi dans son onze probable face à la Tanzanie. Sa titularisation reste cependant à confirmer.

Des statistiques qui expliquent sa montée en puissance

Cette confiance s’explique notamment par les progrès réalisés par Nnadi depuis son retour de blessure.

Selon le média nigérian Soccernet, le joueur a disputé sept rencontres depuis son retour à la compétition en octobre, dont cinq comme titulaire, pour un total de 466 minutes.

Il a également délivré une passe décisive lors de la victoire marseillaise à Angers (5-2), le 18 octobre.

Ses performances dans la conservation du ballon sont particulièrement intéressantes. Sur cette période, Nnadi a réussi 264 passes sur 286 tentées, soit 92,2 % de réussite, selon les statistiques publiées par le média nigérian.

Des chiffres qui illustrent sa capacité à sécuriser les transmissions dans l’entrejeu, même si son apport ne se limite pas à cet aspect.

À Marseille, Bruno Genesio apprécie également son intensité, ses déplacements et son travail défensif.

Lors de la victoire face au Havre (4-3), Nnadi avait disputé l’intégralité de la rencontre. Il avait ensuite joué 87 minutes face à Toulouse (2-0), avant de retrouver une place de titulaire lors du déplacement à Lens.

Une progression remarquée après Lens–OM

Dimanche dernier, Tochukwu Nnadi a de nouveau participé à la victoire de Marseille sur la pelouse du RC Lens (2-1).

Sa prestation n’a pourtant pas été parfaite. Comme nous le soulignions dans notre analyse individuelle après la rencontre↗, le milieu nigérian avait connu une première période compliquée, notamment dans l’utilisation du ballon.

Mais il avait progressivement élevé son niveau après la pause, avec davantage de récupérations, une meilleure présence dans les duels et plusieurs interventions défensives importantes.

Une prestation évaluée à 6/10 par FCM, qui confirme son évolution positive sans masquer ses axes de progression.

Dans l’organisation de Bruno Genesio, son activité apporte une solution différente de celles proposées par Geoffrey Kondogbia ou Pierre-Emile Højbjerg.

Sa capacité à répéter les efforts et à accompagner le pressing semble notamment correspondre aux besoins d’un OM qui a retrouvé davantage d’intensité ces dernières semaines.

Une opportunité importante avec le Nigeria

Pour Éric Chelle, l’émergence de Nnadi pourrait également répondre à un besoin immédiat.

Le Nigeria traverse une campagne de qualification délicate pour la CAN 2027. Après deux journées, les Super Eagles comptent trois points et accusent un retard de trois longueurs sur la Guinée-Bissau, leader du groupe L.

Le sélectionneur a donc décidé de modifier plusieurs éléments de son entrejeu.

Raphael Onyedika et Frank Onyeka, deux habitués de la sélection, n’ont pas été retenus pour ce rassemblement. À l’inverse, Nnadi et Alhassan Yusuf ont été appelés.

Selon OwnGoal Nigeria, cette évolution répond à la volonté de Chelle de disposer de joueurs plus dynamiques pour les deux confrontations face à la Tanzanie.

Le premier rendez-vous est programmé vendredi 13 novembre à Uyo, avant un déplacement en Tanzanie le mardi 17 novembre.

Pour Nnadi, une titularisation constituerait une étape importante dans sa progression internationale.

Une nouvelle satisfaction pour Bruno Genesio

Cette possible promotion intervient alors que l’OM traverse sa meilleure période depuis le début de la saison.

Après cinq victoires consécutives en Ligue 1 et une spectaculaire remontée de la 17e à la 4e place, Bruno Genesio semble avoir trouvé un meilleur équilibre collectif.

La progression de Nnadi fait partie des évolutions positives observées ces dernières semaines.

Recruté en provenance de Zulte Waregem pour environ 6 millions d’euros, le milieu nigérian commence à justifier les attentes placées en lui. Son profil athlétique et sa capacité à récupérer les ballons apportent des solutions supplémentaires dans un secteur essentiel du jeu marseillais.

Reste désormais à confirmer cette progression sur la durée.

Car si Nnadi a gagné en importance à l’OM, la concurrence reste forte et son retour de blessure est encore récent. Genesio devra donc également gérer son temps de jeu avec précaution.

En attendant, le jeune milieu marseillais pourrait connaître vendredi sa première titularisation avec les Super Eagles, aux côtés de deux cadres de la sélection nigériane.

Une belle reconnaissance pour un joueur qui, il y a encore quelques semaines, cherchait simplement à retrouver sa place dans le groupe olympien.