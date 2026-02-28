OM : Nnadi pourrait offrir une nouvelle option !

À la veille de l’Olympico contre l’Olympique Lyonnais, le nouvel entraîneur de l’ Olympique de Marseille a mis en avant les qualités de sa recrue hivernale Tochukwu Nnadi, récemment intégrée au groupe marseillais après le stage à Marbella. Habib Beye a livré une évaluation précise du milieu nigérian, alors que l’OM cherche à densifier son entrejeu dans la course aux places européennes.

Beye souligne l’impact physique et technique de Nnadi

Lors de sa conférence de presse d’avant-match, Habib Beye, entraîneur de l’OM, a décrit Tochukwu Nnadi comme un joueur capable d’apporter beaucoup d’impact et d’intensité au cœur du jeu olympien. Selon Beye, le milieu de terrain couvre beaucoup de terrain avec disponibilité et vélocité, tout en montrant une maîtrise technique intéressante sous pression lors des exercices.



Le coach marseillais a aussi évoqué la semaine de stage à Marbella, en Espagne, soulignant qu’elle avait été « de très, très grande qualité » pour le joueur comme pour l’ensemble du groupe, favorisant son observation de près avant une éventuelle inclusion dans le groupe pour le choc face à l’OL.

Une opportunité pour Nnadi face à l’OL ?

« C’est un joueur qui amène beaucoup d’impact. Il couvre beaucoup de terrain, avec beaucoup d’intensité et malgré tout avec une grande maitrise technique. Il a passé une semaine à Marbella, comme le reste de l’équipe, d’une grande qualité. » Habib Beye, sur Nnadi#OM pic.twitter.com/cwaEshAGDA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) February 28, 2026

Recruté lors du mercato hivernal en provenance du SV Zulte Waregem (Belgique), Tochukwu Nnadi n’a pas encore disputé de match officiel sous le maillot phocéen au moment où l’OM prépare le rendez-vous crucial de la 24ᵉ journée de Ligue 1. Le club marseillais, engagé dans une phase déterminante de la saison, cherche à renforcer son milieu de terrain alors que la lutte pour une place sur le podium reste serrée. L’apport physique attendu de Nnadi pourrait, selon Beye, compléter l’effectif et offrir de nouvelles options tactiques.

Alors que la pression augmente dans la perspective du match contre l’OL prévu dimanche soir au Stade Vélodrome, l’entraîneur marseillais met donc en lumière un joueur encore en quête de ses premières minutes sous le maillot bleu et blanc, mais jugé prometteur pour l’équilibre du collectif.