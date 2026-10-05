OM : Nnadi relancé, Koum testé dans l’axe, quatre jeunes lancés… la grande revue d’effectif de Genesio

Privé de nombreux internationaux et de plusieurs joueurs blessés, Bruno Genesio a profité du match amical contre Montpellier pour procéder à une large revue d’effectif. Malgré la défaite de l’OM (0-1), cette rencontre disputée à huis clos a permis au technicien marseillais de relancer Tochukwu Nnadi et d’observer plusieurs jeunes du centre de formation.

Le résultat avait déjà été communiqué, mais les détails de la rencontre permettent désormais de mieux comprendre les choix effectués par Bruno Genesio. Selon les informations de L’Équipe, l’entraîneur de l’OM a aligné une équipe particulièrement remaniée face à Montpellier, samedi au stade Francis-Turcan de Martigues.

Organisée en toute discrétion, cette opposition n’était ni ouverte au public et aux journalistes, ni diffusée. Elle s’est terminée par une victoire du club de Ligue 2 grâce à un but de Nicolas Pays à la 79e minute.

Un onze de départ entre cadres et joueurs en manque de temps de jeu

Bruno Genesio devait composer avec de nombreuses absences. Pierre-Emile Højbjerg et Nayef Aguerd se trouvaient avec leurs sélections, tandis que Derek Cornelius, Himad Abdelli, Amine Gouiri, Amine Harit et Geoffrey Kondogbia étaient indisponibles ou en phase de reprise.

L’entraîneur marseillais a donc choisi d’aligner une équipe mêlant joueurs expérimentés, habituels remplaçants et jeunes éléments :

De Lange – Ulisses Garcia, Bamo Meïté, Alexi Koum, Emerson – Nnadi, Kamissoko – Keyliane Abdallah, Angel Gomes, Paixão – Maupay.

Cette composition a notamment permis à Jeffrey de Lange, Ulisses Garcia, Bamo Meïté, Angel Gomes, Keyliane Abdallah et Neal Maupay d’accumuler du temps de jeu. Igor Paixão, récemment touché contre le PSG, a également débuté la rencontre.

Plus que la recherche d’un onze susceptible d’être reconduit à Troyes, Genesio a vraisemblablement voulu tester plusieurs associations et maintenir en rythme les joueurs qui n’étaient pas concernés par les rencontres internationales.

Nnadi enfin relancé au milieu

La principale information concerne Tochukwu Nnadi. Touché au ménisque du genou droit lors de la défaite à Monaco, le 30 août dernier, le milieu nigérian a été titularisé aux côtés de Nouhoum Kamissoko.

Son retour intervient après plusieurs semaines d’incertitude. Le joueur avait choisi de ne pas se faire opérer immédiatement et de suivre un protocole alternatif afin de tenter de revenir plus rapidement. Un choix médical qui comportait une part de risque, mais qui lui permet aujourd’hui de retrouver progressivement la compétition.

Cette titularisation représente une bonne nouvelle pour Genesio. Avec les blessures accumulées et la récente alerte concernant Højbjerg, le retour de Nnadi offre une solution supplémentaire dans un milieu de terrain particulièrement affaibli.

Il reste désormais à connaître son état physique au lendemain de la rencontre et sa capacité à enchaîner. Une présence dans le groupe contre Troyes semble néanmoins de plus en plus envisageable.

Une charnière Meïté-Koum testée

La défense centrale constituait une autre curiosité de cette composition. En l’absence de Nayef Aguerd et Derek Cornelius, Genesio a associé Bamo Meïté à Alexi Koum.

Ce test est particulièrement intéressant concernant Koum. Le jeune défenseur de 20 ans reste encore très peu utilisé avec l’équipe première, mais conserve une belle cote en interne. Récemment prolongé jusqu’en 2029, Alexi Koum attend toujours une véritable opportunité avec les professionnels.

La longue indisponibilité de Cornelius pourrait désormais rebattre les cartes dans la hiérarchie défensive. Même si ce simple match amical ne permet pas de tirer de conclusions définitives, Genesio a pu observer Koum dans l’axe aux côtés d’un joueur plus expérimenté.

L’Équipe précise également que Nicolas Pays aurait posé de nombreux problèmes à la défense marseillaise avant d’inscrire l’unique but de la rencontre. Sans images ni observateurs présents dans le stade, il reste toutefois impossible d’évaluer précisément les performances individuelles de Meïté et Koum.

Quatre jeunes lancés en seconde période

La revue d’effectif s’est poursuivie après la pause. Bruno Genesio a donné du temps de jeu à au moins quatre joueurs issus de la formation olympienne :

Ugo El Kadmiri ;

Jephthe Malanda ;

Hilan Hamzaoui ;

Adam El Boughlamy.

La présence d’Ugo El Kadmiri n’est pas totalement une surprise. Le jeune attaquant a récemment signé son premier contrat professionnel avec l’OM, jusqu’en 2029. Il avait déjà disputé ses premières minutes avec l’équipe première la saison dernière.

Jephthe Malanda, Hilan Hamzaoui et Adam El Boughlamy ont également pu se confronter à une équipe professionnelle. Dans un contexte économique qui oblige l’OM à s’appuyer davantage sur son centre de formation, ce type de rencontre peut permettre à certains jeunes de se rapprocher progressivement du groupe de Genesio.

Une défaite à relativiser, mais aucun déclic

Sur le plan du résultat, l’OM n’a pas réussi à retrouver la victoire. Marseille restait sur cinq défaites consécutives en compétition officielle et s’est de nouveau incliné, cette fois contre une formation de Ligue 2.

Cette défaite doit cependant être replacée dans le contexte d’une rencontre de préparation disputée avec une équipe largement remaniée et de nombreux jeunes en seconde période. L’objectif principal était de distribuer du temps de jeu, d’évaluer certains éléments et de préparer le retour des internationaux.

Genesio aura tout de même pu enregistrer plusieurs informations positives : Nnadi a retrouvé la compétition, Paixão a pu débuter et plusieurs jeunes ont été observés.

Le véritable verdict interviendra dimanche prochain à Troyes. Après un début de saison très compliqué, l’OM devra cette fois obtenir un résultat avec une équipe beaucoup plus proche de son onze titulaire.