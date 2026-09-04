OM : Nnadi tente un pari (risqué ?) pour revenir plus vite…

Touché au genou droit face à Monaco, Tochukwu Nnadi aurait normalement dû passer par la case opération et être éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Selon La Provence, le milieu de l’OM a finalement choisi un autre protocole médical, plus risqué, avec l’espoir de revenir beaucoup plus rapidement à la compétition.

Une opération recommandée, mais refusée

D’après La Provence, les premiers examens réalisés après sa blessure contre Monaco ont révélé une atteinte sérieuse au genou droit, avec la possibilité d’une rupture des ligaments croisés.

Après plusieurs jours de réflexion, le corps médical aurait recommandé une intervention chirurgicale immédiate. Une solution jugée plus sûre, mais qui aurait impliqué plusieurs mois d’absence.

Son agent, Timour Daguev, explique :

« C’était sans doute l’option la plus sûre, mais cela impliquait aussi de s’éloigner du terrain et de l’équipe pendant plusieurs mois. »

Nnadi a finalement décidé de suivre un autre protocole.

« Avec le staff médical, nous avons opté pour un plan de traitement différent et des procédures spécifiques qui, nous l’espérons, lui permettront de retrouver le terrain au plus vite. Nous sommes conscients des risques. »

« Il ne peut pas abandonner le club »

Ce choix serait aussi lié à la situation sportive actuelle de l’OM, dont l’effectif est déjà très réduit.

« Il ne peut pas abandonner le club à un moment pareil. Il ne peut pas rester spectateur alors qu’il sait qu’il peut encore se battre et aider ses équipiers, le coach et les supporters dans cette période difficile. »

Le joueur a lui-même adressé un message très fort aux supporters marseillais :

« Si je peux fouler la pelouse, je donnerai 200 %. Je me battrai pour chaque ballon, chaque mètre, chaque minute. Pour mes coéquipiers. Pour le coach. Pour les supporters. Pour Marseille. »

Le pari est donc clair : éviter une longue indisponibilité, au prix d’une prise de risque médicale assumée. Reste désormais à savoir si ce protocole permettra réellement à Nnadi de retrouver rapidement les terrains.