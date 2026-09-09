OM : Nnadi vise le PSG

Touché sérieusement au genou lors du déplacement à Monaco, Tochukwu Nnadi espère déjà retrouver les terrains pour le choc face au Paris Saint-Germain, programmé le 20 septembre au Vélodrome. Un objectif particulièrement ambitieux alors que le milieu nigérian a choisi d’éviter, pour l’instant, une opération recommandée par les médecins.

Nnadi a choisi une autre voie

Victime d’une blessure au genou face à Monaco, Nnadi s’est vu conseiller une intervention chirurgicale qui aurait pu l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois.

Son entourage avait toutefois confirmé une autre stratégie :

« C’était sans doute l’option la plus sûre, mais cela impliquait aussi de s’éloigner du terrain et de l’équipe pendant plusieurs mois. Nous avons pris une autre décision. »

Le milieu de l’OM suit donc un programme de récupération spécifique, avec l’espoir de revenir beaucoup plus rapidement.

Le PSG comme objectif

Selon Foot Mercato, Nnadi veut tout faire pour être suffisamment remis afin de disputer OM – PSG le 20 septembre.

Une échéance qui reste très incertaine. La Provence estime qu’un retour après la prochaine trêve internationale, possiblement contre Troyes le 11 octobre, apparaît plus réaliste.

Son retour serait en tout cas précieux pour Bruno Genesio, alors que l’OM manque actuellement d’impact et de profondeur dans l’entrejeu.