OM : la nomination de Joe Riley relance les interrogations sur une possible vente

L’OM poursuit sa réorganisation en coulisses. Après le départ de Jeff Ingram, Joe Riley a été nommé président du conseil de surveillance. Déjà à la tête de McCourt Global, il est un proche de Frank McCourt. Son parcours relance les discussions autour d’une éventuelle vente du club, sans confirmation officielle.

Joe Riley succède à Jeff Ingram au conseil de surveillance

Le changement intervient après le départ de Jeff Ingram, qui occupait la présidence du conseil de surveillance depuis novembre 2024. Il a quitté ses fonctions le 19 août dans le cadre de son départ à la retraite. Pour lui succéder, Frank McCourt a choisi Joe Riley, déjà présent au conseil de surveillance de l’OM.

Un dirigeant déjà très proche de Frank McCourt

Joe Riley connaît l’environnement du propriétaire américain. Il dirige McCourt Global depuis juillet 2026, après avoir rejoint le groupe en 2019. Avant cela, il avait notamment travaillé chez PwC et au sein d’une société d’investissement spécialisée dans la santé. Cette promotion renforce son rôle auprès de Frank McCourt, sans modifier officiellement les responsabilités de la direction opérationnelle, toujours présidée par Stéphane Richard.

Son profil alimente les interrogations sur l’avenir de l’OM

La nomination de Joe Riley attire surtout l’attention en raison de son implication supposée dans des opérations de cession de grandes structures liées à McCourt. Le journaliste Guillaume Dacquet a relevé cette particularité sur X, en reliant son nouveau rôle à l’hypothèse d’une vente de l’OM.

« Joe Riley nouveau bras de droit de McCourt pour la suite… alors que de base c’est son homme de main lors des cessions de ses grosses structures. Après tout, ce ne serait qu’une coïncidence de plus. »

Aucune vente totale n’est annoncée à ce stade

A ce jour, rien n’indique qu’un processus de vente du club n’est engagé. Aucun calendrier de cession n’a été communiqué et rien ne permet d’affirmer que la nomination de Joe Riley a été décidée dans cette perspective. Frank McCourt s’est toutefois montré ouvert à l’arrivée de partenaires financiers. Une entrée au capital pourrait accompagner le développement de l’OM sans nécessairement entraîner une vente totale ni le départ du propriétaire américain.