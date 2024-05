OM : NOTRE BILAN DE LA SAISON ! A qui la faute? Quel avenir pour le PROJET? COACH? JOUEURS?

Retrouvez l’émission Débat Foot Marseille de ce lundi à 17h30. Nous recevons sur le plateau de Football Club de Marseille, Adam Lablack et notre consultant Jean-Charles De Bono.

L’émission est présentée par Nicolas Filhol

Au programme de l’émission :

Petit décrassage HAC – OM

Résultats et classement

Saison ratée, le parcours en Europa ne sauve rien ?

Man of the season

Merguez of the season

A qui la faute ? Longoria s’est planté sur le choix des entraineurs ! Marcelino et Gattuso échec ! Erreur de casting de joueurs depuis 3 mercatos ?

Problème de niveau technique mais aussi mental !

Quel type de coach recruter ?

Quels joueurs doivent partir ?

