OM : notre onze des meilleures recrues sous l’ère Pablo Longoria !

Depuis son arrivée à la présidence de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a profondément remodelé l’effectif. Un média spécialisé a proposé un onze type des meilleures recrues de cette période, illustrant les choix forts opérés entre 2020 et 2025. Décryptage d’une équipe qui reflète la stratégie sportive du club.

Une politique de recrutement ambitieuse et structurée

Arrivé à la tête de l’Olympique de Marseille en 2021 après avoir occupé le poste de directeur sportif, Pablo Longoria a mis en place une politique de recrutement basée sur les opportunités de marché, les prêts avec option d’achat et la valorisation de profils à fort potentiel.

Dans ce contexte, FCMarseille a établi un onze des meilleures recrues de l’ère Longoria. On y retrouve notamment Gerónimo Rulli dans les buts, arrivé pour stabiliser un poste en manque de continuité. En défense, le trio composé de Chancel Mbemba, William Saliba et Sead Kolasinac illustre la diversité des profils recrutés : expérience, potentiel et polyvalence.

Sur les côtés, Jonathan Clauss et Emerson incarnent l’importance donnée aux pistons dans le système de jeu marseillais, notamment sous Igor Tudor puis ses successeurs.

Quel est le onze des meilleures recrues de l’aire Pablo Longoria à l’OM ? On vous propose ce onze, donnez nous votre avis ! Rulli

Mbemba Saliba Kolasinac

Clauss Guendouzi Rabiot Emerson… — Football Club de Marseille (@FCMarseille) March 24, 2026

Rulli

Mbemba Saliba Kolasinac

Clauss Guendouzi Rabiot Emerson

Greenwood Sanchez Aubameyang

Un milieu et une attaque marqués par des choix forts

Au milieu de terrain, Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot symbolisent deux paris différents : l’un relancé à Marseille après Arsenal, l’autre recruté avec un statut confirmé. Leur complémentarité théorique reflète les ambitions du club en Ligue 1 et sur la scène européenne.



En attaque, la présence de Mason Greenwood, Alexis Sanchez et Pierre-Emerick Aubameyang met en lumière la capacité de l’OM à attirer des profils offensifs de renom. Ces joueurs ont apporté, à différents moments, une dimension technique et une efficacité offensive recherchées par le club.

Ce onze, bien que subjectif et proposé par un média, témoigne de la stratégie menée par Pablo Longoria : construire un effectif compétitif avec des profils variés, capables de répondre aux exigences du haut niveau.