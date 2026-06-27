OM : nouveau naming du Vélodrome, quel impact financier ?

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Jeudi, l’Olympique de Marseille a communiqué sur le nouveau Naming du Stade Vélodrome. C’est la banque CEPAC qui a trouvé un accord avec le club pour signer un contrat jusqu’en 2033. Pour rappel, le Stade, anciennement appelé “Orange Vélodrome” changera officiellement de nom le 2 juillet 2026, date de prise de poste du nouveau président et ex-PDG d’Orange, Stéphane Richard.

Quelles retombées économiques ?

Le nouveau Naming du Vélodrome, permis grâce au contrat entre l’Olympique de Marseille et la banque CEPAC apporte une première bonne nouvelle pour l’été 2026 Marseillais. Les dirigeants de l’OM peuvent désormais se tourner vers d’autres priorités et s’apprêtent à repasser devant la DNCG lundi 29 juin… Le bouclage rapide du nouveau nom du stade de l’OM était une priorité de Stéphane Richard, qui entrera officiellement en fonction le 2 juillet prochain :”Il était important pour le club qu’après l’annonce du départ d’Orange, il n’y ait pas de vacances dans la présentation du stade. Ce sera fait puisqu’on parlera du CEPAC Vélodrome dès le 2 juillet, au lendemain du départ officiel d’Orange“.

A l’heure où les finances du club ont besoin d’être renflouées à 3 jours d’une nouvelle audition de l’OM auprès de la DNCG, Stéphane Richard entend bien capitaliser sur l’affluence comptabilisée au cours de la saison écoulée, où tous les matchs de l’Olympique de Marseille se sont tous, ou presque déroulés à guichets fermés.

A titre de comparaison, l’OL a prolongé son partenariat avec Groupama qui restera le Naming du Stade jusqu’en 2030. Selon certaines estimations, cet accord entre l’OL et Groupama rapporterait entre 5 et 6 Millions d’euros au club rhodanien. Alors que le premier accord avait été conclu en 2017 sous la présidence de Jean-Michel Aulas, Francis Thomine, directeur général du Groupama Stadium est satisfait de la prolongation entre le club de l’OL et Groupama, signe d’une volonté de collaborer dans la durée :”On ne les laisse pas tomber, même quand le contexte est compliqué“…

Un partenariat évident et incontestable

Interrogée par l’AFP, Christine Fabresse, présidente du directoire de la CEPAC (Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse) est revenue sur le contrat signé entre la banque et le Stade Vélodrome, qui selon elle est apparu comme une évidence :”A partir du moment où le contrat avec Orange se terminait, il m’est apparu évident et naturel de postuler pour prendre la suite et de faire de ce lieu mythique un moyen d’attractivité encore plus fort pour le territoire et pour ses habitants. C’est ce qu’on recherche au travers de cette opération“.

Le contrat signé jusqu’en 2033 par les deux parties prendra effet à compter du 2 juillet 2026, fin officielle entre le Vélodrome et Orange. L’article du Figaro explique également que le nouvel habillage “CEPAC Vélodrome” devrait être prêt pour la reprise du championnat de Ligue 1 lors de la réception du RC Strasbourg le week-end des 21 et 22 août prochains…

L’importance d’accentuer sur le développement de collaborations entre acteurs locaux pour développer l’Olympique de Marseille à travers des partenariats est une valeur commune entre Stéphane Richard et Christine Fabresse qui a permis de conclure l’accord rapidement pour permettre au nouveau président de l’OM de se pencher sur le nouveau défi qui l’attend et la nouvelle audition du club olympien qui repassera devant la DNCG lundi 29 juin…

L’été marseillais promet d’être agité mais le nouveau naming du Stade Vélodrome rapidement officialisé pourrait bien être la première bonne nouvelle d’une longue série pour le club olympien et Stéphane Richard….

Paul Laffisse