L’Olympique de Marseille a officialisé ce samedi l’arrivée de Sendwave parmi ses partenaires premium. Le logo de l’application de transferts d’argent internationaux apparaîtra au bas du dos du maillot de l’équipe professionnelle masculine en Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison 2026-2027.

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L’OM a conclu un nouvel accord commercial avec Sendwave, une entreprise appartenant au groupe Zepz. La marque bénéficiera d’une visibilité sur la tenue des joueurs marseillais lors de l’ensemble des rencontres de Ligue 1, sur un emplacement qui était jusqu’à présent disponible. Les deux parties n’ont pas communiqué le montant de ce partenariat.

Sendwave devient partenaire premium de l’OM

Avec cet accord, Sendwave intègre officiellement le réseau des entreprises partenaires de l’Olympique↗ de Marseille. L’application propose un service de transferts d’argent internationaux réalisé depuis un téléphone portable et est disponible dans dix pays, dont la France. La société revendique plus d’un million d’utilisateurs et permet d’envoyer de l’argent vers de nombreuses destinations à travers le monde. L’accord conclu avec l’OM lui offrira donc une présence directement visible sur le maillot de l’équipe professionnelle masculine pendant les matchs de championnat.

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Stéphane Richard salue un accord à dimension internationale

Le président de l’OM, Stéphane Richard, a exprimé sa satisfaction dans le communiqué publié par le club. Il a notamment mis en avant l’arrivée d’un nouvel acteur international et la proximité entre l’ouverture de Sendwave sur le monde et l’identité de Marseille.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Sendwave parmi les partenaires de l’Olympique de Marseille. »

Du côté de Sendwave, Cat Daniel, vice-présidente Growth & Marketing, a expliqué que ce rapprochement reposait notamment sur les liens entre Marseille, ses différentes communautés et l’attachement des supporters à leur club. L’entreprise intègre désormais le réseau commercial de l’OM, en plus↗ de sa présence sur les maillots lors des rencontres de Ligue 1.