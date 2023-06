Olympique de Marseille : les raisons de leur popularité

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Parmi certains des clubs français les plus emblématiques, on compte l’AS Saint-Etienne, le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais, et bien sûr, l’Olympique de Marseille (OM). Mais de tous, l’OM se distingue par sa popularité et son statut d’icône absolue du football français, surtout pour avoir été le premier et seul club à avoir remporté une Ligue des Champions, jusque-là. Fondée en 1899, les pensionnaires du Vélodrome ont remporté de nombreux championnats et coupes. Au total, neuf championnats de France, dix coupes de France, trois coupes de la Ligue et une coupe d’Europe.

Le passé glorieux de l’OM

L’OM a connu de nombreux succès par le passé, tant au niveau national qu’international. Le club de la cité phocéenne a remporté ses premiers titres dans les années 1930, avec des victoires en championnat et en coupe de France. Mais, c’est dans les années 1980 et 1990, sous la présidence de Bernard Tapie que Marseille connaîtra la meilleure période de son histoire. En plus de ses quatre titres de champion consécutifs de 1989 à 1992, le club remporte la Ligue des Champions en 1993.

Le recrutement de l’OM

Comme tout grand club, l’OM met l’accent sur le recrutement de talents. Les dirigeants phocéens s’appuient sur des critères comme le talent, l’engagement envers l’écusson du club et le potentiel d’évolution. Au fil des années, l’OM a réalisé des recrutements mémorables. Didier Drogba en 2003, Franck Ribéry en 2005, Dimitri Payet et Florian Thauvin en 2013 ou plus récemment Alexis Sanchez en 2022 en sont de véritables exemples. L’OM a également réussi à mettre en place un solide système de formation qui vise à repérer et développer de jeunes talents.

Les entraîneurs de l’OM

Pendant des années, le banc de l’Olympique de Marseille a vu passer de nombreux grands tacticiens. Chacun d’eux a insufflé son style de jeu et ses propres préceptes à l’équipe. On peut par exemple citer Marcelo Bielsa avec son jeu offensif et en intensité ou Didier Deschamps avec la force défensive et la rigueur tactique. Lors de certaines saisons, l’OM a utilisé des tactiques gagnantes qui ont porté leurs fruits. Le jeu en contre-attaque avec des sorties de balle rapides sous Deschamps en 2010-2011 en est un exemple.

La rivalité avec le PSG

La rivalité entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain est l’une des plus importantes et passionnantes du football français sur ces trente dernières années. Cela est notamment dû à la concurrence entre Marseille et Paris, les deux plus grandes villes de l’hexagone. Chaque rencontre entre le club de la capitale et celui de la deuxième ville de France est un moment privilégié pour les deux équipes pour montrer leur suprématie. Sur 105 confrontations, on compte 49 victoires pour les franciliens, 35 pour l’Olympique de Marseille et 21 matchs nuls.

Les sponsors et le marketing de l’OM

L’Olympique de Marseille entretient généralement des relations assez étroites avec un certain nombre de sponsors et de partenaires. Ces relations lui apportent un soutien financier conséquent et renforcent la présence du club sur le plan marketing. Marseille collabore avec plusieurs sponsors majeurs dont l’équipementier sportif Puma et des partenaires commerciaux comme le groupe de télécommunications Orange. Dior, Cahoo et Opening Ceremony ont également collaboré avec le club marseillais. Parlant de merchandising, le club propose une grande variété de produits dérivés, comme des maillots, des écharpes, des casquettes, etc.

Conclusion

