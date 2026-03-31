OM : Nouveau président, Mohamed Bouhafsi, une piste crédible ?

Alors que l’avenir de la présidence de l’Olympique de Marseille reste incertain, une piste inattendue émerge en interne. Ce lundi, Daniel Riolo a évoqué publiquement le nom de Mohamed Bouhafsi comme potentiel successeur de Pablo Longoria. Une hypothèse qui alimente déjà le débat autour de la future gouvernance du club phocéen.

Mohamed Bouhafsi, une piste évoquée publiquement

Dans l’émission After Foot sur RMC, Daniel Riolo a affirmé que le journaliste et dirigeant audiovisuel Mohamed Bouhafsi faisait partie des profils envisagés pour prendre la tête de l’OM. “Le nom qui circule le plus, c’est celui de Mohamed Bouhafsi”, a-t-il assuré. “Un profil que moi je trouve excellent pour ce poste. D’un point de vue du sport, de la politique ou de la société marseillaise, il coche toutes les cases. Il connait Frank McCourt, il connait Medhi Benatia qui va partir, il connait Habib Beye si celui-ci doit rester, les joueurs, les agents… Son carnet d’adresse dans le foot et ses réseaux sont très importants”.

Une déclaration qui intervient dans un contexte de possible réorganisation à la tête du club, alors que Pablo Longoria pourrait quitter ses fonctions et que Medhi Benatia est également annoncé sur le départ.

L’argument du profil malgré le manque d’expérience

Toujours selon Daniel Riolo, l’absence d’expérience directe de Mohamed Bouhafsi dans la gestion d’un club n’est pas rédhibitoire. “L’expérience il n’en a pas pour diriger un club de foot, mais comme Michel Denisot n’en avait pas, comme Jean-Michel Aulas n’en avait pas, comme Charles Biétry n’en avait pas. La seule case qu’il ne coche pas dans ce que dit McCourt, c’est l’expérience. Mais il a l’expérience de diriger une aile de Mediawan, c’est plus de 100 personnes donc il est habitué à ça. Je rappelle aussi que Nasser al-Khelaïfi était un prof de tennis qui n’avait aucune expérience dans le football et qu’il ne connaissait ni Paris ni le PSG. Il n’y a aucun modèle ou profil avec des prérequis pour cette fonction. Ça n’existe pas.”

🚨🔵⚪️ Quel président pour l’OM après le départ de Longoria ? @DanielRiolo : “Le nom qui circule le plus est celui de Mohamed Bouhafsi. Pour moi c’est un profil idéal” pic.twitter.com/P8CpCkVp9K — After Foot RMC (@AfterRMC) March 30, 2026



Le journaliste a également précisé que ce projet pourrait séduire l’intéressé : “Je sais que ça l’intéresse, je sais que c’est l’un des objectifs de sa vie”.

Enfin, Daniel Riolo a insisté sur la crédibilité de cette piste : “Son nom circule, il est connu à Marseille et Frank McCourt le connait.”

À ce stade, aucune confirmation officielle n’a été communiquée par l’Olympique de Marseille ou son propriétaire Frank McCourt.