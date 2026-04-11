OM : nouveau stage pour souder le groupe avant le sprint final !

L’Olympique de Marseille va repartir en stage à Marbella dès lundi, selon RMC Sport. Une décision stratégique à l’approche de la fin de saison, alors que le club vise toujours une qualification en Ligue des Champions. Ce rassemblement intervient dans un contexte sportif et institutionnel clarifié ces derniers jours.

Un stage à Marbella pour renforcer la cohésion

Déjà passés par la Costa del Sol fin février après le départ de Roberto De Zerbi et l’arrivée de Habib Beye, les joueurs de l’Olympique de Marseille vont retrouver Marbella pour un nouveau stage de quelques jours. L’objectif est clair : renforcer la cohésion du groupe et maintenir une dynamique collective solide dans une période décisive de la saison.

Ce type de mise au vert est devenu un levier classique pour les clubs engagés dans des objectifs élevés en Ligue 1, notamment lorsque la pression monte dans le sprint final. Le staff de Habib Beye souhaite capitaliser sur ce temps de travail isolé pour consolider les automatismes et préserver l’unité du vestiaire.

Cap sur Lorient après un message fort de McCourt

Ce stage intervient également dans la continuité des déclarations récentes de Frank McCourt, qui a réaffirmé publiquement l’ambition de qualification en Ligue des Champions. Une prise de parole forte qui fixe le cap pour les prochaines semaines.

À l’issue de ce stage à Marbella, les joueurs de l’Olympique de Marseille enchaîneront directement avec un déplacement sur la pelouse de FC Lorient, programmé le samedi 18 avril à 17h pour la 30e journée de Ligue 1. Un rendez-vous crucial dans la course aux places européennes, où chaque point comptera.

Dans ce contexte, ce nouveau stage apparaît comme une étape clé dans la préparation mentale et collective du groupe marseillais, déterminé à rester dans la course jusqu’au bout.