Alors que l’Olympique de Marseille retrouve des couleurs sur le terrain, une nouvelle sanction vient frapper les finances du club. Selon La Provence, l’UEFA a infligé deux amendes à l’OM pour un montant total de 80 500 euros après la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa. En cause : l’utilisation d’engins pyrotechniques et des messages déployés dans les tribunes du Vélodrome.

L’OM devra une nouvelle fois passer à la caisse. Près d’un mois après la défaite face à l’Olympiakos (0-1), le 15 octobre dernier, l’UEFA a décidé de sanctionner financièrement le club marseillais pour des incidents survenus dans les tribunes.

Une mauvaise nouvelle pour la direction de Stéphane Richard, alors que Marseille doit déjà composer avec d’importantes contraintes budgétaires.

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Deux amendes pour un total de 80 500 euros

D’après les informations de La Provence, l’UEFA a retenu deux infractions lors de cette rencontre européenne.

La première concerne l’utilisation d’engins pyrotechniques, notamment dans le virage Nord. Elle entraîne une amende de 30 500 euros.

La seconde sanction, plus importante, atteint 50 000 euros. Elle vise des messages jugés inappropriés par l’instance européenne, notamment un tifo provocateur déployé dans la partie basse du virage Sud à destination du club grec.

Au total, l’OM devra donc s’acquitter de 80 500 euros. Aucune fermeture de tribune n’est annoncée dans les sanctions rapportées.

Cette décision vient s’ajouter à une soirée déjà difficile sportivement, marquée par la défaite de Marseille contre l’Olympiakos au Vélodrome↗.

Une nouvelle sanction dans un contexte financier délicat

Si cette amende reste relativement limitée à l’échelle du budget d’un club professionnel, elle intervient dans un contexte économique particulièrement sensible pour Marseille.

L’été dernier, l’OM avait déjà été sanctionné de 10 millions d’euros par l’UEFA pour des manquements aux règles financières européennes, dont le dépassement du ratio autorisé entre le coût de l’effectif et les revenus du club.

Une sanction d’une tout autre nature, accompagnée de restrictions concernant l’inscription des joueurs en compétition européenne. Nous avions notamment détaillé les conséquences de cette décision sur le mercato de l’OM↗.

Les deux dossiers doivent toutefois être distingués : les 80 500 euros annoncés ce lundi relèvent uniquement de la discipline liée aux supporters, et non du fair-play financier.

Alors que l’OM a retrouvé une dynamique positive en Ligue 1 et vient de décrocher sa première victoire européenne à Leverkusen, cette nouvelle sanction rappelle que le club reste également exposé à des pénalités financières liées aux incidents en tribunes.

Marseille devra désormais veiller à éviter de nouvelles sanctions lors de ses prochaines rencontres européennes au Vélodrome.