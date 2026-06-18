Coupe du Monde 2026, Mercato, UEFA… Voici les 3 infos du jour

Après une première semaine de compétition riche en enseignements, cette Coupe du Monde 2026 a déjà réservé son lot de surprises tout en confirmant certaines tendances attendues. Entre performances solides, entrées en jeu décisives et débuts plus laborieux, les Olympiens engagés dans la compétition ont connu des fortunes diverses aux quatre coins du globe.

Du premier point historique décroché par le Canada aux démonstrations collectives des États-Unis et de l’Argentine, en passant par des résultats plus frustrants pour certains cadres, chaque rencontre commence déjà à peser lourd dans la course à la qualification. À l’heure où les équilibres restent fragiles dans plusieurs groupes, retour sur les prestations de nos joueurs olympiens, déjà plongés au cœur d’un Mondial plus indécis que jamais.

Un point historique pour le Canada

Le premier des Olympiens a avoir disputé ce Mondial est le défenseur central Derek Cornelius. Titulaire dans l’axe gauche de l’arrière garde canadienne, le numéro 13 aura disputé l’entièreté de la rencontre face à la Bosnie Herzégovine et les anciens marseillais Sead Kolasinac et Amar Dedic. Menés au score dès la 20e minute de jeu, les Canadiens ont finalement arraché un point précieux grâce à Larin, entré à la 76e et buteur 2 minutes plus tard. Cette égalisation a permis aux hommes de Jesse Marsche de décrocher leur premier point dans l’histoire de la sélection en Coupe du Monde. Derek Cornelius a lui hérité d’une note de 5.6 sur le site FootMercato, une des meilleures côté canadien.

Prochain rendez-vous pour le Canada, vendredi 19 juin à 0h00 heure française (dans la nuit de jeudi à vendredi) face au Qatar, qui lui aussi a marqué son premier point face à la Suisse. A noter que ce deuxième match pourrait d’ores et déjà décisif pour toutes les équipes qui comptent 1 point à leur compteur…

Démonstration des USA de Weah

Dans le groupe D avec l’Australie et la Turqie, les Etats-Unis de Timothy Weah ont livré une prestation plus qu’aboutie face au Paraguay du strasbourgeois Julio Enciso. Une victoire 4-1 grâce notamment à un doublé du monégasque Folarin Balogun… De son côté, Tim Weah était remplaçant au coup d’envoi et est entré en jeu à la 72e minute à la place de Serginio Dest…

Prochain rendez-vous pour les américains : l’Australie, tombeuse surprise de la Turquie d’Arda Guler et Kenan Yildiz… Coup d’envoi vendredi 19 juin à 21heures (heure française). Le match sera co-diffusé par M6 & BeIn Sports 1..

Grosse performance du Maroc

Opposés face aux Brésil, les coéquipiers de Nayef Aguerd, malheureux forfait de dernière minute pour ce Mondial, ont offert un très beau visage face à la Seleçao de Vinicius (auteur du but égalisateur), Marocains et Brésiliens se sont livrés coup pour coup.

Dans ce même groupe C, l’Ecosse s’est imposée face à Haïti. Pour leur prochaine rencontre, les hommes de Mohamed Ouahbi affronteront l’Ecosse samedi 20 juin à 0h00 heure française (dans la nuit de vendredi à samedi). Une rencontre qui s’annonce décisive pour l’avenir marocain dans ce Mondial…

Un résultat frustrant pour Timber…

Opposés au Japon dans le groupe F, les Pays-Bas de Quinten Timber (remplaçant au coup d’envoi) ont concédé le point du match nul face à des japonais courageux et tenaces. Score final 2-2… Entré à la 71e minute à la place du citizen Tijjani Reijnders, le milieu olympien n’aura pas su aider ses coéquipiers à maintenir leur avantage…

Dans le groupe F avec la Suède et la Tunisie, les néerlandais seront opposés aux coéquipiers de Viktor Gyokeres, qui ont infligé une lourde défaite à la Tunisie (5-1) qui aura eu comme conséquence le limogeage de leur sélectionneur Sabri Lamouchi, remplacé par Hervé Renard…

Le coup d’envoi de la rencontre Pays-Bas- Suède est programmé au samedi 20 juin à 19heures (heure française) et sera co- diffusé par M6 & BeIn Sports 1..

Rulli et Medina débutent parfaitement

Opposés à l’Algérie de leur coéquipier en club, Amine Gouiri, le duo argentin a parfaitement commencé son Mondial. Une victoire 3-0 face aux Fennecs avec notamment une performance XXL de Facundo Medina, au poste de latéral gauche… il a disputé l’entièreté de la rencontre et a totalement empêché le jeune Anis Mousa de briller dans cette rencontre… Geronimo Rulli, quant à lui a démarré le match sur le banc des remplaçants…

Prochains rendez-vous pour les argentins face à l’Autriche lundi 22 juin à 19heures (heure française) dans un match qui peut s’avérer décisif pour la 1ère place du groupe, l’Autriche ayant également remporté son premier match face à la Jordanie…

Déception pour Amine Gouiri

Le bonheur des uns fait le malheur des autres… l’attaquant algérien de l’OM en a fait les frais cette nuit… Titulaire dans le trio offensif avec Hadj Mousa et Chaïbi, Amine Gouiri n’aura pas su tiré son épingle du jeu et empêché son pays de perdre face aux champions du Monde en titre… Il a été remplacé par Amoura à la 64e minute et aura vécu une rencontre compliquée à l’image de sa sélection.

Avec la victoire de l’Autriche face à la Jordanie et leur lourd revers face à l’Argentine, les hommes de Vladimir Petkovic sont dans la quasi obligation d’une victoire face à la Jordanie lors du prochain match pour espérer se qualifier en 16e de finale du Mondial 2026..

En somme, cette première semaine de compétition aura offert un aperçu contrasté pour les Olympiens, entre confirmations, prestations solides et débuts plus compliqués. Si certains ont déjà marqué des points précieux dans la course à la qualification, d’autres devront rapidement réagir pour ne pas voir leur aventure écourtée. Dans un Mondial où chaque détail compte et où les équilibres restent fragiles, la suite s’annonce décisive… et promet encore son lot de rebondissements…