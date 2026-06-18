Coupe du Monde 2026, Mercato, UEFA… Voici les 3 infos du jour

Retrouvez les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’Olympique de Marseille ce jeudi 18 juin.
Info 1 : Coupe du Monde 2026 : Quel bilan pour nos Olympiens après une semaine ?
Un point historique pour le Canada
Le premier des Olympiens a avoir disputé ce Mondial est le défenseur central Derek Cornelius. Titulaire dans l’axe gauche de l’arrière garde canadienne, le numéro 13 aura disputé l’entièreté de la rencontre face à la Bosnie Herzégovine et les anciens marseillais Sead Kolasinac et Amar Dedic. Menés au score dès la 20e minute de jeu, les Canadiens ont finalement arraché un point précieux grâce à Larin, entré à la 76e et buteur 2 minutes plus tard. Cette égalisation a permis aux hommes de Jesse Marsche de décrocher leur premier point dans l’histoire de la sélection en Coupe du Monde. Derek Cornelius a lui hérité d’une note de 5.6 sur le site FootMercato, une des meilleures côté canadien.
Prochain rendez-vous pour le Canada, vendredi 19 juin à 0h00 heure française (dans la nuit de jeudi à vendredi) face au Qatar, qui lui aussi a marqué son premier point face à la Suisse. A noter que ce deuxième match pourrait d’ores et déjà décisif pour toutes les équipes qui comptent 1 point à leur compteur…
Démonstration des USA de Weah
Dans le groupe D avec l’Australie et la Turqie, les Etats-Unis de Timothy Weah ont livré une prestation plus qu’aboutie face au Paraguay du strasbourgeois Julio Enciso. Une victoire 4-1 grâce notamment à un doublé du monégasque Folarin Balogun… De son côté, Tim Weah était remplaçant au coup d’envoi et est entré en jeu à la 72e minute à la place de Serginio Dest…
Prochain rendez-vous pour les américains : l’Australie, tombeuse surprise de la Turquie d’Arda Guler et Kenan Yildiz… Coup d’envoi vendredi 19 juin à 21heures (heure française). Le match sera co-diffusé par M6 & BeIn Sports 1..
Grosse performance du Maroc
Opposés face aux Brésil, les coéquipiers de Nayef Aguerd, malheureux forfait de dernière minute pour ce Mondial, ont offert un très beau visage face à la Seleçao de Vinicius (auteur du but égalisateur), Marocains et Brésiliens se sont livrés coup pour coup.
Dans ce même groupe C, l’Ecosse s’est imposée face à Haïti. Pour leur prochaine rencontre, les hommes de Mohamed Ouahbi affronteront l’Ecosse samedi 20 juin à 0h00 heure française (dans la nuit de vendredi à samedi). Une rencontre qui s’annonce décisive pour l’avenir marocain dans ce Mondial…
Un résultat frustrant pour Timber…
Opposés au Japon dans le groupe F, les Pays-Bas de Quinten Timber (remplaçant au coup d’envoi) ont concédé le point du match nul face à des japonais courageux et tenaces. Score final 2-2… Entré à la 71e minute à la place du citizen Tijjani Reijnders, le milieu olympien n’aura pas su aider ses coéquipiers à maintenir leur avantage…
Dans le groupe F avec la Suède et la Tunisie, les néerlandais seront opposés aux coéquipiers de Viktor Gyokeres, qui ont infligé une lourde défaite à la Tunisie (5-1) qui aura eu comme conséquence le limogeage de leur sélectionneur Sabri Lamouchi, remplacé par Hervé Renard…
Le coup d’envoi de la rencontre Pays-Bas- Suède est programmé au samedi 20 juin à 19heures (heure française) et sera co- diffusé par M6 & BeIn Sports 1..
Rulli et Medina débutent parfaitement
Opposés à l’Algérie de leur coéquipier en club, Amine Gouiri, le duo argentin a parfaitement commencé son Mondial. Une victoire 3-0 face aux Fennecs avec notamment une performance XXL de Facundo Medina, au poste de latéral gauche… il a disputé l’entièreté de la rencontre et a totalement empêché le jeune Anis Mousa de briller dans cette rencontre… Geronimo Rulli, quant à lui a démarré le match sur le banc des remplaçants…
Prochains rendez-vous pour les argentins face à l’Autriche lundi 22 juin à 19heures (heure française) dans un match qui peut s’avérer décisif pour la 1ère place du groupe, l’Autriche ayant également remporté son premier match face à la Jordanie…
Déception pour Amine Gouiri
Le bonheur des uns fait le malheur des autres… l’attaquant algérien de l’OM en a fait les frais cette nuit… Titulaire dans le trio offensif avec Hadj Mousa et Chaïbi, Amine Gouiri n’aura pas su tiré son épingle du jeu et empêché son pays de perdre face aux champions du Monde en titre… Il a été remplacé par Amoura à la 64e minute et aura vécu une rencontre compliquée à l’image de sa sélection.
Avec la victoire de l’Autriche face à la Jordanie et leur lourd revers face à l’Argentine, les hommes de Vladimir Petkovic sont dans la quasi obligation d’une victoire face à la Jordanie lors du prochain match pour espérer se qualifier en 16e de finale du Mondial 2026..
Info 2 : Mercato OM : ça accélère pour Hojbjerg !
Info 3 : OM : Le difficile calcul pour inscrire ses joueurs en Ligue Europa
L’OM a reçu son verdict et pourra disputer la prochaine Ligue Europa. En plus d’une amende de 10 millions d’euros, le club olympien s’est vu sanctionné d’une “restriction de la possibilité d’enregistrer de nouveaux joueurs” pour la prochaine C3. Une équation qui apparaît compliquée pour les dirigeants marseillais.
L’attente avait assez durée. L’UEFA a enfin annoncé son verdict concernant les finances de l’Olympique de Marseille après deux semaines à éplucher les comptes du club olympien. Alors qu’on s’attendait au pire dans le sud de la France, l’instance européenne a décidé de sanctionner l’OM de 10 millions d’euros d’amende pour avoir transgresser les règles comptables de l’UEFA.
L’OM écope d’une amende et d’une restriction d’inscription de joueurs en Ligue Europa
Mais le club marseillais pourra disputer la prochaine C3. Dans son communiqué, l’UEFA indique qu’elle maintient l’OM sous la menace d’une “exclusion de la prochaine compétition” européenne pour laquelle le club “se qualifierait au cours des trois prochaines saisons”, s’il ne revient pas dans les clous budgétaires d’ici un an. Une mesure qui devrait pousser Grégory Lorenzi a définitivement entrer dans la cure d’austérité annoncée par Stéphane Richard.
En plus de cette amende et de ce sursis, l’Olympique de Marseille se voit aussi infliger “une restriction de la capacité d’enregistrer de nouveaux joueurs” pour la prochaine Ligue Europa, soit l’impossibilité de présenter une liste d’une valeur comptable supérieure à celle alignée la saison dernière en Ligue des champions.
Une mesure difficile à comprendre mais primordiale
Une mesure difficile à comprendre et qui devrait être un défi pour la direction marseillaise. Concrètement, ce point ne signifie pas que l’OM ne peut pas inscrire de nouveaux joueurs mais que le coût de ces nouveaux joueurs (surtout en termes de masse salariale) ne devra pas être supérieur au coût des joueurs qui partent et étaient initialement inscrits.
Un point technique et compliqué sur le papier mais qui peut rassurer les suiveurs marseillais qui pourront bien enregistrer des recrues pour la prochaine Ligue Europa.
A LIRE AUSSI :Mercato OM : ce club veut profiter des sanctions de l’UEFA dans le dossier Greenwood
Avec ce premier verdict, l’Olympique de Marseille peut commencer à travailler sur l’avancée de plusieurs dossiers notamment liés au mercato alors que le club doit rapidement vendre pour cinquante à soixante millions d’euros. L’OM a encore un peu de temps car la DNCG a, de nouveau, accepté de repousser son audience au 23 juin pour laisser le temps aux dirigeants marseillais de préparer leur dossier avec les sanctions données par l’UEFA.