Débat Foot Marseille est en direct diffusé en direct à partir de 14h15. Retour sur le match nul de l’Olympique de Marseille face au Lokomotiv, avant-match face à Rennes et gros débat sur la concurrence entre Pau Lopez et Mandanda. Nicolas Filhol à la présentation, Jean Louis Pacull et Thierry Mode sont nos invités !

