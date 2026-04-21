OM : Objectif, modèle… L’énorme ambition d’Igor Paixao !

Sorti prématurément lors de la défaite de l’Olympique de Marseille face à Lorient, Igor Paixao a vécu une soirée contrastée. L’ailier brésilien, titulaire au coup d’envoi, a dû céder sa place à la pause, victime d’une douleur au mollet. Un coup d’arrêt pour le joueur de 25 ans, dans un contexte déjà délicat pour l’OM.

Igor Paixao blessé à Lorient : inquiétude pour l’OM

Aligné d’entrée par le staff marseillais, Igor Paixao n’a pas été en mesure de défendre ses chances jusqu’au bout. Gêné au mollet, l’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam a préféré sortir dès la mi-temps, laissant ses partenaires poursuivre sans lui dans une rencontre finalement perdue (2-0).

Un pépin physique dont la gravité reste à déterminer, mais qui pourrait peser dans le sprint final de l’Olympique de Marseille, en quête de stabilité sur le plan offensif.

Objectif Mondial 2026 pour Igor Paixao

En marge de cette rencontre, Igor Paixao s’est projeté bien au-delà des échéances immédiates. Dans un entretien accordé à beIN Sports, le Brésilien a clairement affiché ses ambitions avec la Seleção.

« Mon objectif est d’aller au Mondial 2026. Je suis prêt à tout et je me prépare. Si c’est la volonté de Dieu, j’y participerai. Sinon je le remercierai pour cette opportunité », a-t-il confié.

Une déclaration forte, qui illustre la détermination du joueur à franchir un cap sur la scène internationale, malgré la concurrence féroce au sein de la sélection brésilienne.

Vinicius Junior, modèle et rêve de duo

Dans la foulée, Igor Paixao n’a pas caché son admiration pour Vinicius Junior, star du Real Madrid et figure incontournable du football mondial. « C’est ma référence absolue. Il dribble, il va de l’avant, il n’a pas peur… c’est le top ! », a-t-il expliqué avec enthousiasme.

Plus encore, l’ailier marseillais se prend à rêver d’une association avec son compatriote sous le maillot du Brésil : « Former un duo avec Vini en sélection, ce serait un vrai spectacle ! ».

Entre incertitude physique et grandes ambitions

Igor Paixao avance avec une double réalité : gérer son état physique à court terme et nourrir des ambitions élevées à long terme. Pour l’Olympique de Marseille, son retour rapide sera crucial. Pour le joueur, le cap est fixé : briller suffisamment pour convaincre et s’inviter au Mondial 2026.

Une trajectoire qui passera, avant tout, par une guérison rapide de ce mollet récalcitrant.