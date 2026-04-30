OM : Objectif principal envolé dès ce week-end ?

Toujours en difficulté en Ligue 1, l’Olympique de Marseille aborde la 32e journée sous pression maximale. Un scénario défavorable pourrait définitivement écarter le club phocéen de la course à la troisième place et à la Ligue des Champions.

Une situation critique pour l’OM en Ligue 1

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Accroché par l’OGC Nice (1-1) lors de la précédente journée, l’Olympique de Marseille occupe toujours la sixième place de Ligue 1. Ce nouveau faux pas a fragilisé un peu plus les ambitions marseillaises dans la course au podium, alors que la troisième place reste qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.

À trois journées de la fin du championnat, l’écart avec les concurrents directs reste significatif. Les hommes d’Habib Beye n’ont désormais plus de marge d’erreur. Chaque point perdu pourrait s’avérer fatal dans une lutte où l’Olympique Lyonnais et le LOSC Lille affichent une dynamique plus favorable.

Un scénario éliminatoire dès la 32e journée

Ce week-end pourrait marquer un tournant définitif. L’OM est à 4 points de Lille et Lyon et 3 de Rennes. En cas de défaite de l’OM face au FC Nantes samedi après-midi, les chances de podium s’envolerait probablement. Mais surtout, une victoire de l’Olympique Lyonnais contre le Stade Rennais ou un succès du LOSC Lille face au Havre AC suffirait à enterrer mathématiquement les espoirs marseillais de terminer troisième.

Dans ce contexte, la rencontre face à Nantes devient capitale pour Marseille. Une contre-performance placerait définitivement le club hors de portée du podium, mettant fin à l’objectif de qualification directe pour la Ligue des Champions.

La pression est donc maximale sur un groupe marseillais dos au mur, contraint de réagir immédiatement pour entretenir un mince espoir dans cette fin de saison sous tension.