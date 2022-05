OM [Officiel] : Kamara est appelé par Didier Deschamps !

Boubacar Kamara vient d’être sélectionné en Equipe de France avec deux autres joueurs de l’OM : Guendouzi et Saliba.

En effet, à l’occasion de l’avant-dernière liste avant la Coupe du monde qui concerne le stage du 28 mai, Didier Deschamps vient de présenter sa liste. Le milieu de terrain de l’OM Boubacar Kamara pourrait est la grosse surprise de la liste de Didier Deschamps.

Voici la liste des Bleus appelés pour les 4️⃣ prochains matchs de 𝙉𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙇𝙚𝙖𝙜𝙪𝙚, avec une 1ère convocation pour @boubaKamara_4 🙌

Le calendrier de ce gros rassemblement 💪

03 juin : 🇫🇷 vs 🇩🇰

06 juin : 🇭🇷 vs 🇫🇷

10 juin : 🇦🇹 vs 🇫🇷

13 juin : 🇫🇷 vs 🇭🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/ubGPL3Uo8n

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 19, 2022