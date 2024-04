OM – OGC Nice : Compos probables, chaîne TV, statistiques… La feuille de match !

L’Olympique de Marseille reçoit l’OGC Nice ce soir à 21h à l’occasion du match de la 29e journée de Ligue 1 en retard. Onze probable, groupe, déclarations, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

L’OM affronte Nice ce mercredi soir 24 avril 2024. Le match débutera à 21h00 et sera diffusé en direct sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot.

Le groupe de l’OM

Gardiens :

Défenseurs :

Milieux :

Attaquants :

Le groupe de l’OGC Nice

Gardiens :

Boulhendi, Bulka, Dupé

Défenseurs :

Bard, Dante, Lotomba, Mendy, Perraud, Todibo

Milieux de terrain :

Boudaoui, Claude-Maurice, Louchet, Ndayishimiye, Rosario, Sanson, Thuram

Attaquants :

Baldé, Boga, Cho, Guessand, Laborde, Moffi.

Les onze probables

OM :

LopezMurillo Gigot Balerdi Clauss Veretout Kondogbia GarciaHaritMoumbagna Aubameyang

OGC Nice :

BulkaLotomba, Todibo, Dante, BardSanson, Rosario, ThuramLaborde, Moffi, Boga

Le Stade

Ce match se jouera au Stade Vélodrome (Capacité : 67394 places).

L’Arbitre de cet OM – OGC Nice

L’arbitre du match entre l’OM et l’OGC Nice sera Jérémie Pignard. Il sera assisté par Aurélien Drouet et Valentin Evrard. Le poste de quatrième arbitre sera Hakim Ben El Hadj. Les deux arbitres assistants vidéo seront Yohann Rouinsard et Gaël Angoula.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 2%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 14°C / ressentie 9°C

– Vent : NNO 43 km/h

– Taux d’humidité : 49%

(*) Prévision accuweather.com

Confrontations OM – OGC Nice en Ligue 1

Victoires de l’OM : 58 Matchs nuls : 23 Victoires OGC Nice : 29

Déclarations d’avant-match

Jean-Louis Gasset : « Je regarde le fait qu’il faut gagner des matchs. Je n’ai pas trouvé la formule comme mes prédécesseurs à l’extérieur. Depuis que je suis arrivé, on a pris 4 points en 4 matchs. C’est largement insuffisant quand on est l’OM. Par contre, au Vélodrome, en Ligue 1 ou en Europe, on a un supplément d’âme, on fait ce qu’il faut. Quand on sait qu’on va jouer dans notre stade lors des 3 prochains matchs, on a beaucoup d’ambition. Cette semaine est décisive malgré toutes les contre-performances que l’on fait, on a encore notre destin entre les mains. Et on le fait chez nous. Si on bat Nice, on est 7e. On jouera après Lens qui sera au dessus, à 3 points de nous. Cette semaine est donc décisive. En début de saison, Nice était très bon. Ils ont eu coup de moins bien mais là face à Lorient, je les ai retrouvé. Ils ont beaucoup de qualité devant. L’entraîneur a une grande palette pour réussir sa mission avec Boga, Guessand, Moffi… »

Farioli : « Ce match sera fondamental. Tout est encore ouvert de la 2e à la 10e place. […] Nous affrontons une équipe qui pourrait avoir la tête déjà tournée vers la demi-finale d’Europa League »