OM – OGC Nice : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit l’OGC Nice pour le match en retard de la 11e journée de Ligue 1. Compo probable, chaîne TV, météo… Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice aura lieu à 21h à Marseille. Le match sera retransmis en direct sur Canal +.

Les groupes

Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Vanni

Défenseurs:

Nagatomo, Perrin, Amavi, Alvaro, Caleta-Car, Sakai

Milieux :

Gueye, Kamara, Souare, Khaoui, Rongier, Cuisance

Attaquants :

Germain, Thauvin, Luis Henrique, Dieng, Payet

👥 #OMOGCN Le groupe convoqué par Nasser Larguet avec les retours de Duje Caleta-Car, @hi04ro30ki et @AlvaroGonzalez_ 🔵⚪️ pic.twitter.com/zZTIJGZITP — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 16, 2021

OGC Nice

Gardiens :

Benitez, Cardinale –

Défenseurs :

Bambu, Daniliuc, Pelmard, Nsoki, Kamara, Prso

Milieux :

Boudaoui, Schneiderlin, Trouillet, Thuram, Lees-Melou, Claude-Maurice

Attaquants :

Gouiri, Lopes, Ndoye, Myziane Maolida, Sellouki.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Lirola, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo – Kamara, Gueye – Rongier – Thauvin, Payet – Benedetto

OGC Nice :

Benitez – Pelmard, Nsoki, Bambu, Kamara – Boudaoui, Claude-Maurice, Lees-Melou – Gouiri, Lopes, Maolida

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade Vélodrome (67 394 places).

L’Arbitre de ceT OM – NICE

L’arbitre désigné pour OM – Nice ce mercredi est monsieur Mikaël Lesage

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h00 (*)

– Ciel dégagé (couverture nuageuse 2%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 11°C / ressentie 11°C

– Vent : WNW 6km/h

– Taux d’humidité : 86%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM VS NICE EN LIGUE 1

Victoires de l’OM : 55

Match nul : 22

Victoires Nice: 26

Déclarations d’avant-match

« Depuis que je suis là tous les matchs sont cruciaux, c’est un match en retard mais il faut le gagner pour rester vivant dans ce championnat, c’est ce que j’ai dit aux joueurs ce matin. Il faut les mettre en difficulté peu importe comment ils jouent, que ce soit à 3, 4 ou 5 en défense. J’ai toujours dit aux joueurs qu’un match on le joue pour le gagner, et pour le gagner il faut aller dans les 20 mètres adverses. Mais c’est vrai que quand l’équipe ne va pas bien les joueurs n’osent pas ou se cachent même et quand ils osent ils n’ont pas la technique pour, c’est ce qu’il s’est passé à Bordeaux. Mais je veux absolument que l’équipe retrouve un allant offensif, parce qu’en défense on est plutôt au point, on a réussi à tenir à 9 contre 11 face aux Girondins » Nasser Larguet – Source : Conférence de presse (16/02/21)

« Le concept de défaite encourageante je n’aime pas trop. Il faut retenir le positif mais être beaucoup plus concret. L’idée c’est de reproduire ce qu’on a fait en 2e mi-temps à Paris pour les bousculer » Adrian Ursea – Source : Conférence de presse (15/02/21)