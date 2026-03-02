OM – OL (3-2) – Daniel Riolo : “Marseille est au dessus dans tous les secteurs !”

Au lendemain du succès de l’Olympique de Marseille face à l’Olympique Lyonnais, les réactions ne se sont pas fait attendre. Sur le plateau de l’After Foot sur RMC Sport, Daniel Riolo a salué la performance marseillaise, estimant qu’elle marquait un tournant dans la saison.

Le journaliste a mis en avant l’attitude affichée par les hommes d’Habib Beye, notamment dans l’engagement et l’intensité. Selon lui, l’OM n’avait plus montré un tel visage depuis plusieurs semaines.

A lire aussi : 🔥 OM (3-2) OL : LA REVOLTE MARSEILLAISE ! DEBRIEF AVEC ERIC DI MECO

« L’attitude vue ce soir à Marseille contre une très bonne équipe, c’est ce que l’on n’a pas vu depuis le fameux OM-Lens, et j’ai vraiment même préféré ce que j’ai vu ce soir. Marseille mérite sa victoire, ils sont devant dans tous les chiffres, dans tous les secteurs ils ont été au-dessus, le nombre d’occasions, de duels gagnés, de frappes… les chiffres ne trompent pas. Ils ont été plus présents dans la surface de Lyon. »

Au-delà du résultat, Riolo insiste sur la domination statistique et territoriale des Marseillais. Plus agressifs dans les duels, plus dangereux dans la surface adverse, les Olympiens ont selon lui logiquement pris le dessus.

Un succès qui relance pleinement l’OM dans la course aux premières places et qui valide, au moins sur ce match, les choix et le discours d’Habib Beye.