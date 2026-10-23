L’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais ont vécu une soirée européenne compliquée, avec deux défaites et des compositions largement remaniées. Bruno Genesio et Paulo Fonseca ont défendu leurs choix après les revers du club phocéen face au Sturm Graz et de l’OL contre Hoffenheim.

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Selon l’UEFA, l’OM s’est incliné 1-0 en Autriche, tandis que l’OL a lourdement perdu 3-0 en Allemagne. Les deux équipes avaient fait tourner leur effectif, dans un contexte de calendrier chargé et de gestion des temps de jeu. Marseille a concédé une troisième défaite consécutive en Ligue Europa↗ et occupe la 34e place, alors que Lyon reste douzième après deux victoires et une défaite.

Genesio assume le choix de plusieurs jeunes à Marseille

Bruno Genesio↗ avait notamment titularisé plusieurs minots à Graz, parmi lesquels Bezahaf, Kamissoko et Abdallah. L’entraîneur marseillais a expliqué que ces rotations répondaient à la nécessité d’enchaîner les rencontres tous les trois jours, tout en tenant compte des joueurs revenant de blessure ou diminués physiquement. Le coach de l’OM a également défendu l’utilisation des jeunes, estimant qu’ils auront un rôle à jouer à l’avenir et qu’ils doivent accumuler de l’expérience. Malgré les manques observés dans leur prestation, il a retenu leur attitude et a jugé leur investissement satisfaisant.

« On ne peut pas enchaîner des matchs tous les trois jours. »

Cette décision intervient alors que Marseille traverse une saison compliquée avec un effectif restreint. Le club ne peut pas renforcer son groupe pour le moment, ce qui oblige son entraîneur à gérer les ressources disponibles sur un calendrier chargé.

Fonseca reconnaît les insuffisances de l’OL à Hoffenheim

À Hoffenheim, Paulo Fonseca avait lui aussi aligné une équipe largement remaniée. L’OL a été dominé dans les duels et n’a commis que six fautes, contre vingt pour son adversaire. Selon l’entraîneur lyonnais, le problème ne se résumait toutefois pas aux changements effectués, mais aussi à l’attitude défensive de son équipe. Fonseca a décrit une formation trop passive face à un bloc allemand physique et a reconnu que son message n’avait peut-être pas été suffisamment compris. Il avait anticipé la rencontre à venir contre le PSG en prévoyant notamment de limiter Felix Bacher et Tanner Tessmann à 45 minutes, afin de préserver leur temps de jeu.

« Nous avons été très passifs défensivement. »

L’entraîneur de l’OL a estimé que la jeunesse de son onze↗ avait compliqué la tâche face à Hoffenheim. Il a également reconnu que son adversaire avait mérité sa victoire après avoir remporté les duels et profité des largesses lyonnaises.