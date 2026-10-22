Avant le rendez-vous de Ligue Europa contre le Sturm Graz, Bruno Genesio a vivement corrigé une erreur concernant les derniers résultats de l’OM. L’entraîneur marseillais en a profité pour adresser une pique à RMC Sport, avant de désamorcer l’échange.

Voir sur YouTube

La conférence↗ de presse d’avant-match de l’Olympique de Marseille a été marquée par une séquence inattendue. Alors qu’un journaliste évoquait les deux dernières défaites de l’équipe en Ligue 1, Bruno Genesio l’a immédiatement repris en rappelant que les Marseillais restaient sur deux victoires consécutives, contre Troyes (0-2) et Angers (2-5).

Genesio corrige l’erreur sur les résultats de l’OM

Le technicien a insisté sur la confusion pendant la conférence↗, en répétant que Marseille avait bien remporté ses deux dernières rencontres de championnat. Cette mise au point concernait donc directement la dynamique récente de l’OM avant son match européen face au Sturm Graz.

« Deux victoires, deux victoires ! »

Après cette correction, Bruno Genesio↗ a élargi sa remarque à la rédaction de RMC Sport. Sur le ton de la plaisanterie, il a suggéré que cette erreur pouvait traduire une certaine satisfaction de voir Marseille perdre, tout en précisant ensuite qu’il ne visait pas forcément le journaliste présent devant lui.

Une pique rapidement désamorcée

L’entraîneur a expliqué que ses propos concernaient plutôt certains confrères du journaliste. Il a également assuré qu’il s’agissait d’une boutade et qu’il espérait que ses interlocuteurs la prendraient comme telle.

« C’est un lapsus révélateur chez vous. Je sais que vous vous ravissez des défaites de Marseille à RMC. »

La tension est ensuite retombée grâce à une intervention d’un journaliste d’ICI Provence, qui a rappelé que sa rédaction se réjouissait des victoires de l’OM. Bruno Genesio a souri avant de saluer le journaliste de RMC Sport, confirmant que l’échange relevait de la taquinerie.