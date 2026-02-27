OM – OL / le conseil de Di Meco aux joueurs marseillais

À l’approche du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, Éric Di Meco a livré son analyse. Pour l’ancien défenseur marseillais, l’Olympico de dimanche sera avant tout une bataille mentale.

Invité à s’exprimer sur cette affiche sous tension, Di Meco estime que l’OM joue gros, notamment sur le plan psychologique. Il pointe également une interrogation sur l’état physique des Marseillais, malgré le stage organisé à Marbella pour recréer une dynamique collective.

« Ça va se jouer sur le mental, surtout côté OM. Il y a aussi un problème physique, explique-t-il sur les ondes de RMC Sport. Est-ce que tu peux régler ça en une semaine, je ne crois pas. Ils ont essayé de recréer une dynamique à Marbella pour resserrer les liens. Et du côté des Lyonnais il y a eu un coup d’arrêt à Strasbourg, ils s’essoufflent un peu. Et puis à un moment donné quand tu es joueur à l’OM, difficultés ou pas, tu poses ton cerveau, tu entres sur le terrain tu laisses tes tripes, pressing et tu mets de l’impact. Tu essaies de te libérer comme ça ».

Impact et orgueil attendus au Vélodrome

Selon Di Meco, au-delà des schémas tactiques, l’OM devra retrouver son ADN : intensité, pressing et engagement total. Dans un contexte de doute, la réponse devra être émotionnelle autant que technique.

Face à un OL qui reste sur un coup d’arrêt à Strasbourg, l’Olympico pourrait donc se décider sur la capacité des Marseillais à se transcender devant leur public.