OM – OL : Fonseca doit faire avec 6 absents à Marseille !

L’Olympique de Marseille accueille l’Olympique Lyonnais dimanche soir (20h45) au Stade Vélodrome en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Mais l’OL se présentera amoindri, notamment en attaque, avec plusieurs absences majeures qui obligent Paulo Fonseca à revoir ses plans.

Lyon décimé en attaque avant OM – OL

Le choc entre l’OM et l’OL s’annonce déséquilibré sur le plan offensif. Le club lyonnais sera privé de son meilleur buteur, Pavel Sulc, ainsi que de l’attaquant portugais Afonso Moreira, tous deux touchés à la cuisse. Les deux joueurs souffrent d’une blessure musculaire et ne seront pas du déplacement à Marseille.

L’absence de Pavel Sulc pèse particulièrement lourd. Le milieu offensif tchèque affiche 13 buts toutes compétitions confondues cette saison, dont 10 en Ligue 1, auxquels s’ajoutent 7 passes décisives. Afonso Moreira, de son côté, a inscrit 2 buts et délivré 6 passes décisives.

Ces forfaits ne concernent pas uniquement le déplacement au Vélodrome. Les deux joueurs devraient également manquer le quart de finale de Coupe de France contre Lens jeudi prochain. Leur participation à la réception du Paris FC le 8 mars au Groupama Stadium reste incertaine.

En conférence de presse vendredi, Paulo Fonseca a reconnu la difficulté de la situation : « Nous devons jouer à Marseille avec les joueurs que nous avons. Nous avons déjà livré beaucoup de matches en gérant quasiment la même situation mais il nous faut trouver des solutions ».

Yaremchuk en première ligne, plusieurs absences longue durée

Pour Parier sur le match OM – OL rendez vous chez notre partenaire UNIBET :

Bénéficiez de 10€ de Bonus bets (sans CB) avec le code “FCM 10″ en plus du bonus de 100 euros remboursés sur le 1er pari rendez-vous sur UNIBET.fr

*Crédits de jeu non retirables versés à la validation du compte : justificatif d’identité et adresse postale validés. Voir conditions sur Unibet.fr.

Face à cette hécatombe, Paulo Fonseca pourrait titulariser l’avant-centre ukrainien Roman Yaremchuk, recruté lors du mercato d’hiver. Initialement, le technicien lyonnais n’envisageait pas forcément de le lancer d’entrée avant le match de Coupe, mais le contexte pourrait accélérer son intégration.

L’OL compose aussi avec les absences longue durée de Malick Fofana, touché à une cheville fin octobre, et d’Ernest Nuamah, victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en avril dernier. Tous deux sont toujours en phase de reprise. Orel Mangala est lui aussi forfait.

En défense, Ruben Kluivert ne sera pas non plus du voyage, le joueur n’étant pas à 100 % et n’ayant pas été convoqué.

Dans ce contexte, l’OM abordera ce duel de Ligue 1 face à un adversaire privé de plusieurs armes offensives. Reste à savoir si les Marseillais sauront exploiter cette situation dans un Classique toujours particulier au Stade Vélodrome.