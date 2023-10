OM – OL : La demande un peu particulière de Dugarry aux supporters marseillais

Après l’annulation de la rencontre entre l’OM et Lyon ce dimanche soir, de nombreux consultants ont réagi dans les médias. Christophe Dugarry fait une demande aux supporters marseillais sur RMC.

« On a eu des dizaines de débats sur les supporters depuis que je travaille à RMC. Le problème des supporters, c’est que quand ils sont dans l’excitation, ils sont incapables de se gérer. Si ces supporters sont l’âme du club, c’est à eux de balancer ceux qui l’ont fait, car ils savent ! Chaque fois qu’il y a des embrouilles, les supporters savent qui c’est ! S’ils veulent faire le ménage dans leurs tribunes, qu’ils les balancent ! », a dit Christophe Dugarry au micro de RMC ce lundi soir.

Grâce à des fils de p*** qui veulent se la jouer indépendants à Marseille

Rachid Zeroual, le leader des South Winners, a pris la parole devant ses supporters après l’incident impliquant le bus de l’OL. #Marseille #Olympico #OMOL pic.twitter.com/pZn7DiRCkQ — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) October 30, 2023

Juste avant l’annonce de l’annulation du match, l’un des leader des South Winners, Rachid Zeroual a pris la parole dans le virage, ila dénoncé les agissements de groupes indépendants qui pénalisent tous les supporters de l’OM. « Le match c’est mort. Il n’y aura pas de match, je suis désolé de vous l’annoncer, on attend que cela soit officialisé sur l’écran (du stade). Le match c’est mort, grâce à des fils de p*** qui veulent se la jouer indépendants à Marseille. Pour ne pas dépendre des groupes, ils se sentent forts de faire des enculeries à tout va. A chaque fois si on est interdits de stade c’est à cause des trous du c** qui pourrissent les groupes de l’intérieur et on est mort. On a tout fait pour que les lyonnais viennent et que l’on puisse aller là-bas. Malheureusement ils ont voulu attaquer les supporters et leurs cars. »