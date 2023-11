OM – OL : La nouvelle demande lunaire d’Aulas

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Jean-Michel Aulas s’est une nouvelle fois exprimé au sujet du caillassage de bus. Pour l’ancien président de Lyon, le match ne devrait même pas être rejoué !

Après les évènements qui ont eu lieu à Marseille ce dimanche, les réactions se sont enchaînés sur les réseaux sociaux et dans les médias. Jean-Michel Aulas s’est exprimé à ce sujet sur son compte Twitter avant de donner une interview au journal L’Equipe.

Il ne faut pas que le match soit reporté

« On se rend compte que l’on a frôlé le drame avec des conséquences graves pour l’Olympique lyonnais. Il y a la situation sportive, celle du club en général et cette blessure très grave de Fabio (Grosso) et de son adjoint. On a l’impression qu’on laisse faire les choses. Cette fois-ci, il y a un blessé grave et la prochaine, il y aura des morts. Je suis ulcéré de voir qu’on ne prend pas toutes les précautions pour que ça n’arrive pas. Il y avait un certain nombre d’infos selon lesquelles les attaques étaient prévues. Il ne faut pas que le match soit reporté mais que les sanctions tombent, cette fois-ci, de manière définitive. Si on reporte le match, on donne la possibilité aux auteurs et à ceux qui les regardent de recommencer. (…) Je laisse aux gens qui en ont la responsabilité de décider de le faire en leur âme et conscience. Mais il faut une sanction très grave. Sinon, la prochaine fois, il y aura des morts. Fabio aurait pu perdre un œil »

À Marseille ou ailleurs, cela nuit à l’image du football

Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 29, 2023

Didier Deschamps qui était présent à Paris ce lundi pour la cérémonie du Ballon d’Or s’est exprimé à ce sujet au micro de la Chaîne L’Equipe. « C’est horrible de voir de telles images. On n’a pas envie de les revoir, affirme le sélectionneur de l’Equipe de France. Malheureusement c’est arrivé. J’ai une grosse pensée pour Fabio (Grosso) et son adjoint qui ont été blessés. On va parler du foot à travers ça. Avoir le maximum de sécurité ce n’est pas évident et quand cela arrive à Marseille ou ailleurs, cela nuit à l’image du football. »