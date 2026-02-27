OM – OL : Les supporters lyonnais lancent le choc !

À deux jours du choc face à l’Olympique de Marseille, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont lancé les hostilités. Selon RMC Sport, le groupe “Lyon 1950” a déployé ce vendredi une banderole au centre d’entraînement du club rhodanien.

« Avec vous à la guerre, continuez à nous rendre fiers », pouvait-on lire sur le message, autorisé par le club. Les joueurs entraînés par Paulo Fonseca ont ensuite posé devant la banderole, affichant leur unité avant le déplacement au Vélodrome dimanche soir (20h45).

Un signal fort envoyé avant un rendez-vous toujours sous haute tension entre les deux rivaux historiques.