OM – OL : Les supporters lyonnais lancent le choc !
OM Actualités

OM – OL : Les supporters lyonnais lancent le choc !

Par La rédaction FCM - Publié le - Mis à jour le
Illustration during the Ligue 1 Uber Eats match between Olympique de Marseille and Olympique Lyonnais at Orange Velodrome on October 29, 2023 in Marseille, France. (Photo by Sylvain Thomas/FEP/Icon Sport)

À deux jours du choc face à l’Olympique de Marseille, les supporters de l’Olympique Lyonnais ont lancé les hostilités. Selon RMC Sport, le groupe “Lyon 1950” a déployé ce vendredi une banderole au centre d’entraînement du club rhodanien.

« Avec vous à la guerre, continuez à nous rendre fiers », pouvait-on lire sur le message, autorisé par le club. Les joueurs entraînés par Paulo Fonseca ont ensuite posé devant la banderole, affichant leur unité avant le déplacement au Vélodrome dimanche soir (20h45).

Un signal fort envoyé avant un rendez-vous toujours sous haute tension entre les deux rivaux historiques.

