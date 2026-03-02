OM – OL : Pour ce journaliste de l’Equipe, “c’est un miracle”

Mené à deux reprises, l’OM a renversé Lyon (3-2) en clôture de la 24ᵉ journée de Ligue 1. Une victoire arrachée dans le temps additionnel qui a déclenché une immense ferveur au Vélodrome. Sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, le journaliste Hugo Guillemet a salué la pugnacité marseillaise.

Une victoire capitale pour l’OM en Ligue 1

Dimanche soir, l’Olympique de Marseille a signé un succès spectaculaire face à l’Olympique Lyonnais (3-2), au terme d’un scénario totalement renversant. Menés à deux reprises, les joueurs de l’OM ont trouvé les ressources mentales et physiques pour inverser la tendance, inscrivant le but décisif dans le temps additionnel.



Dans une rencontre marquée par de nombreux rebondissements, Marseille a longtemps semblé en difficulté. Mais poussé par un Stade Vélodrome incandescent, le club phocéen a maintenu la pression jusqu’au bout. Ce succès, obtenu dans la douleur, revêt une importance majeure dans la course aux places européennes en Ligue 1.

OM 3 – 2 OL 🗣️ @Tanziloic : « Ce n’est pas parfait quand tu sors d’une soirée de manière miraculeuse. » ⚡️ @hugoguillemet : « Un autre résultat qu’une victoire aurait été catastrophique pour l’OM. Ils étaient obligés de gagner ce match. »#EDS #OMOL pic.twitter.com/3PjtYpL44K — L’Équipe du soir (@lequipedusoir) March 1, 2026

Hugo Guillemet évoque « un miracle »

Présent sur le plateau de La Chaîne L’Équipe, Hugo Guillemet, qui suit Lyon pour le journal l’Equipe, a insisté sur la portée de cette victoire marseillaise : « C’est un miracle. C’est parfait ce qui se passe pour l’OM. À aucun moment du match on a pu voir Marseille qui pouvait l’emporter et tout autre résultat qu’une victoire aurait été catastrophique pour l’OM. Même un match nul. Ils étaient obligés de gagner ce match et ils font tout à la fin, dans le temps additionnel. Il y a ces scènes de joie folles, ils sont en train de chanter dans le stade vingt minutes après le coup de sifflet final. Il y a un élan alors que ce match aurait mérité de finir sur un résultat nul, au mieux. C’est parfait pour l’OM. »

Le journaliste souligne ainsi la dimension presque irréelle du scénario et l’importance comptable du résultat. Au-delà du score, c’est la capacité de réaction et la détermination des Olympiens qui ressortent de cette 24ᵉ journée de Ligue 1, avec un OM relancé et porté par un véritable élan collectif.