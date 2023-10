OM – OL : Retour sur le match ANNULE ! Quelles conséquences? GROSSO, TEXTOR, PREFECTURE…

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Retour sur OM – OL annulé

– Analyse à froid

– Fait du match

– Man & Merguez

– Déclas FIFA / presse européenne

– Résultats et classement du weekend

Gros débat : Quelles conséquences sur le sportif ?

Comme l’explique l’Equipe, « les faits s’étant produits à l’extérieur de l’enceinte phocéenne, les responsabilités n’incombent pas à l’OM, le club recevant, mais aux autorités en charge de l’ordre sur la voie publique. »

Quand le match peut-il se rejouer ?

1er ou 22 novembre avant OM – LOSC ou RCSA – OM ?

Selon RMC, « la date du mercredi 6 décembre est la seule possibilité crédible pour un report avant la fin de l’année 2023 et des matchs aller. Pour l’OM, ce serait entre OM-Rennes et Lorient-OM. Pour l’OL, ce serait entre Lens-OL et OL-Toulouse. »

L’OM rate le moment idéal pour affronter un Lyon affaibli, en crise sans Cherki ?