OM – OL : Un absent et un invité surprise dans le groupe marseillais !

Avant la réception de Lyon pour la 24e journée de Ligue 1 ce dimanche, l’OM a officialisé le groupe retenu par Habib Beye. Comme annoncé en conférence de presse, l’entraîneur marseillais dispose d’un effectif quasiment complet. Seule absence notable : Bilal Nadir, tandis que le jeune Ange Lago intègre la liste.

Un groupe dense pour le choc OM – Lyon

À l’approche du rendez-vous face à l’Olympique Lyonnais, Habib Beye a communiqué le groupe convoqué pour cette affiche de Ligue 1 au Vélodrome. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille avait précisé en conférence de presse que « tout le monde est sur le pont », confirmant un effectif mobilisé pour ce match à enjeu.

👥 Le groupe retenu par 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯 𝗕𝗲𝘆𝗲 pour cet 𝑶𝒍𝒚𝒎𝒑𝒊𝒄𝒐 💪 #OMOL pic.twitter.com/kXfDNS9k1W — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 1, 2026

Dans les buts, Geronimo Rulli, Jeffrey De Lange et Van Neck sont retenus. En défense, Egan-Riley, Medina, Emerson, Pavard, Weah, Aguerd et Leonardo Balerdi composent un secteur défensif fourni.

Au milieu de terrain, Geoffrey Kondogbia, Jurrien Timber, Pierre-Emile Hojbjerg, Arthur Vermeeren, Abdelli et Nnadi sont présents. Un entrejeu concurrentiel, qui explique peut-être l’absence de Bilal Nadir dans la liste publiée.

Ange Lago appelé, Nadir absent

En attaque, Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri, Mason Greenwood, Nwaneri, H.J. Traoré, Paixao et Ange Lago figurent parmi les éléments convoqués. La présence de Lago, jeune attaquant de 21 ans post-formé au club et auteur de performances remarquées avec la réserve cette saison, constitue l’une des informations marquantes.



À l’inverse, l’absence de Bilal Nadir interroge dans un contexte de forte concurrence au milieu de terrain. Le joueur, en fin de contrat au mois de juin, ne fait pas partie du groupe olympien pour cette rencontre face à Lyon.

