OM : pourquoi Troyes pourrait être le match le plus dangereux de la saison

Après cinq défaites consécutives, l’OM reprendra la compétition le 11 octobre sur la pelouse de Troyes. Une affiche abordable sur le papier, mais qui ressemble déjà à un véritable piège pour Bruno Genesio. Entre obligation de résultat, adversaire direct au classement et forte attente autour des changements effectués pendant la trêve, Marseille n’aura pratiquement aucun droit à l’erreur.

Un match déjà capital au classement

Face à Monaco, Rennes, Besiktas ou au PSG, l’OM pouvait encore invoquer la qualité de l’adversaire pour expliquer une partie de ses difficultés. Ce discours ne sera plus audible à Troyes.

Après cinq journées, Marseille occupe la 17e place de Ligue 1 avec seulement trois points. Troyes se trouve juste devant, au 16e rang, avec une unité supplémentaire. Cette rencontre ne sera donc pas seulement le déplacement d’un prétendant européen chez un promu : elle opposera deux concurrents directs du bas de tableau.

Après avoir enchaîné cinq défaites consécutives toutes compétitions confondues, l’OM doit impérativement interrompre cette série. Un nouveau revers installerait durablement le club dans la zone rouge et relancerait immédiatement les interrogations autour de Bruno Genesio.

Troyes abordera cette rencontre avec beaucoup moins de pression. Le promu pourra laisser le ballon aux Marseillais, fermer les espaces et attendre les erreurs d’une équipe qui a régulièrement perdu son équilibre depuis le début de la saison.

Genesio sera attendu sur les changements

La longue trêve internationale offre presque trois semaines à Genesio pour travailler. Elle lui permet de revoir l’organisation défensive, les circuits offensifs et la gestion des temps faibles. Mais cette coupure supprime également une partie des excuses.

À Troyes, l’OM devra montrer une évolution collective visible. Il ne suffira pas de gagner grâce à un exploit individuel ou à une erreur adverse. Genesio sera attendu sur la structure de son équipe, l’intensité du pressing et sa capacité à conserver son équilibre lorsqu’elle attaque.

L’entraîneur olympien pourrait récupérer plusieurs joueurs. La blessure d’Amine Gouiri ne devrait l’éloigner des terrains qu’un peu plus d’une semaine et sa participation au déplacement à Troyes ne serait pas compromise à ce stade. Nnadi et Kondogbia espèrent également retrouver progressivement le groupe.

Genesio devra néanmoins composer sans Timothy Weah. L’international américain sera suspendu après son carton rouge reçu contre le PSG. Son absence enlève une solution supplémentaire sur le côté droit, un secteur dans lequel l’effectif marseillais manque déjà de spécialistes.

Une victoire pour lancer une nouvelle saison

Un succès à Troyes ne réglerait pas tous les problèmes de l’OM. Il ne ferait pas disparaître les limites de l’effectif, les tensions avec la direction ou les inquiétudes défensives. Mais il pourrait provoquer le déclic indispensable avant un calendrier particulièrement dense.

Quatre jours plus tard, Marseille recevra l’Olympiakos en Ligue Europa, avant de se déplacer à Angers puis à Sturm Graz. Le match de Troyes donnera donc le ton de toute la séquence.

Une victoire pourrait libérer le groupe et redonner du crédit au travail réalisé pendant la trêve. Une nouvelle défaite transformerait immédiatement la crise de résultats en crise profonde.

Sur le papier, Troyes constitue l’un des adversaires les plus accessibles du calendrier marseillais. Dans le contexte actuel, il pourrait pourtant représenter le rendez-vous le plus dangereux de la saison de l’OM.