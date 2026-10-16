OM : Genesio tire la sonnette d’alarme

L’OM a rechuté jeudi soir face à l’Olympiacos (0-1), lors de la deuxième journée de Ligue Europa. Malgré une prestation globalement convaincante, les Marseillais ont manqué d’efficacité. Bruno Genesio a reconnu la frustration et demandé une progression plus rapide.

Genesio pointe une dynamique insuffisante à l’OM

Après avoir renoué avec la victoire dimanche contre Troyes en Ligue 1 (2-0), l’Olympique de Marseille espérait enchaîner. Le club phocéen s’est finalement incliné sur sa pelouse face à l’Olympiacos. Les Marseillais ont livré une prestation jugée globalement convaincante, mais Timothy Weah et ses coéquipiers n’ont pas suffisamment concrétisé leurs occasions avant de paraître empruntés physiquement en fin de rencontre.

« Ça fait maintenant huit matchs, seulement deux victoires. C’est difficile de répéter quasiment les mêmes choses après les matchs. C’est frustrant, un peu agaçant même. »

« Il faut avancer plus vite », prévient l’entraîneur marseillais

Au micro de Canal+, Bruno Genesio a insisté sur la nécessité d’accélérer le travail. L’entraîneur de l’OM rappelle que son staff est en place depuis quatre mois et estime que l’équipe doit progresser plus rapidement, alors que l’effectif a été considérablement amoindri après un été marqué par une cure d’austérité.

« Il faut travailler beaucoup plus et faire beaucoup plus. Il y a des explications, mais ça fait quatre mois qu’on est là, nous le staff. Il faut avancer plus vite. »

Weah veut croire à une réaction marseillaise

Capitaine de l’OM, Timothy Weah a choisi de retenir les aspects positifs malgré ce nouveau revers. Il estime que Marseille méritait mieux et veut maintenir l’unité du groupe. Les joueurs devront désormais se remobiliser avant un déplacement à Angers en Ligue 1 dimanche, puis la réception de Sturm Graz en Ligue Europa dans une semaine.

« On va continuer avec la tête haute. Les résultats vont arriver. On reste très positifs. On méritait mieux. On va continuer à pousser tous ensemble. »