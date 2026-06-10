Ligue 1 : Le calendrier de l’OM est tombé, le premier match au vélodrome !

La Ligue de Football Professionnel a dévoilé ce mercredi 10 juin 2026, le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1. Le championnat de France débutera le week-end du 21 août. Voici les grandes dates de la saison qui attend l’OM.

La saison 2025-26 est terminée depuis quelques semaines et tous les yeux se tournent vers la Coupe du Monde qui va occuper l’été de nombreux fans de football. Mais la LFP s’attache à ce que l’intérêt de la Ligue 1 perdure. Ce mercredi, la Ligue de Football Professionnel a dévoilé le calendrier de la prochaine saison de Ligue 1 et celui de l’Olympique de Marseille.

Un premier match face à Strasbourg

Le championnat français débutera le week-end des 21, 22 et 23 août 2026. La saison débutera par un choc pour les Olympiens qui accueilleront Strasbourg. Elle se terminera également au Vélodrome par la venue de Lorient le 29 mai 2027. Les Marseillais devront entamer être tout de suite prêts. Le début de saison s’annoncent costaud avec un enchaînement Strasbourg, Monaco, Paris FC, Rennes et enfin PSG pour commencer la saison.

🚨🚨 OFFICIEL ! VOICI LE CALENDRIER COMPLET DE L’OM POUR LA SAISON À VENIR !!!! 📆🩵🤍 pic.twitter.com/5ZhuDqjlBC — BeFootball (@_BeFootball) June 10, 2026

Les premières affiches sont également connues pour l’Olympique de Marseille qui retrouvera , à domicile, dès le 20 septembre le Paris Saint-Germain, à l’occasion de la cinquième journée de championnat. Le retour se jouera le 7 février pour la 19ème journée.

D’autres chocs sont annoncés comme le déplacement lors de la dixième journée à Lens. Marseille affrontera Lyon pour l’Olympico dans un premier temps à l’extérieur le 12 décembre et recevra l’OL le 20 mars.

Un mois de mars dense en affiches

Le mois de mars s’annonce d’ailleurs comme un mois chargé difficile avec le déplacement à Lille suivi des réceptions de Monaco et Lyon. Le dernier mois de compétition, en mai, s’annonce dense avec cinq rencontres. L’OM recevra Lens et terminera à Lorient lors de la dernière journée.

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Pourquoi l’AS Roma tarde dans le dossier Greenwood ?

La saison de Ligue 1 est encore loin de son démarrage mais le calendrier donne déjà envie d’y être. Avec quelle équipe ? Les prochains mois et la nouvelle direction nous le diront.

Clarence Maillefaud