OM-Olympiakos : le coup de théâtre sur les billets des supporters grecs

Le match entre l’OM et l’Olympiakos se prépare dans un contexte tendu autour de la présence des supporters grecs. Après plusieurs changements concernant leur déplacement, le club grec a annoncé une nouvelle décision. Tous les billets achetés par ses fans sont annulés. La porte prévue pour les accueillir au Vélodrome restera fermée.

L’Olympiakos annule les billets achetés par ses supporters

Dans un communiqué publié avant la rencontre de Ligue Europa, l’Olympiakos a indiqué que les billets achetés par ses supporters, aux tarifs de 15 et 49 euros, ne seraient finalement pas valables. Cette annonce intervient après une nouvelle réunion de sécurité tenue mercredi, à la veille du match face à l’OM.

Une porte fermée au Vélodrome pour les fans grecs

Le club hellénique précise que l’accès qui devait être réservé à ses supporters au CEPAC Vélodrome restera fermé. Les fans de l’Olympiakos qui se trouvent déjà à Marseille sont également invités à ne pas s’approcher du stade, puisqu’ils ne seront pas autorisés à entrer.

« Tous les billets achetés par nos supporters (15 €, 49 €) sont annulés. La porte qui devait accueillir nos supporters au CEPAC Vélodrome restera fermée. Tout supporter se trouvant à Marseille est prié de ne pas s’approcher du stade, car il ne sera pas autorisé à y entrer. »