Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce lundi: les quatre scénarios pour voir l’OM en Ligue Europa, ce défenseur de l’Olympiakos annonce la couleur avant d’affronter l’OM, et le onze !

Les quatre scénarios pour voir l’OM en Ligue Europa

Pour les supporters et Boubacar Kamara, il n’est pas question de laisser filer la qualification en Ligue Europa. Dernier du groupe C avec zéro point, après quatre défaites en quatre matches, l’Olympique de Marseille doit l’emporter mardi soir contre l’Olympiakos pour espérer être reversé en C3.

Il existe plusieurs scénarios afin que l’Olympique de Marseille soit reversé en Ligue Europa. Cependant, une défaite ou un match nul face aux Grecs enterrera définitivement les espoirs des Marseillais de rejoindre la C3.

Voici les différents scénarios pour que l’OM soit reversé en Europa League :

L’OM bat l’Olympiakos de 2 buts ou plus et que ces derniers ne font pas un meilleur résultat que Marseille lors de la dernière journée.

L’OM bat l’Olympiakos 1-0 et fait un meilleur résultat que l’Olympiakos lors de la dernière journée.

L’OM bat l’Olympiakos 1-0, fait le même résultat que l’Olympiakos lors de la dernière journée mais termine avec une meilleure différence de buts générale (-9 actuellement pour l’OM, -5 pour l’Olympiakos).

L’OM bat l’Olympiakos par un but d’écart (hors 1-0), et fait un meilleur résultat que l’Olympiakos lors de la dernière journée.

#Kamara : « L’OM doit jouer l’Europe, on v essayer de rebondir en Europa League » #liveFCM #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 30, 2020

Ce défenseur de l’Olympiakos annonce la couleur avant d’affronter l’OM !

En conférence de presse lundi, Pape Abou Cissé a été clair : il vient à Marseille pour gagner. Ce défenseur central passé par l’AC Ajaccio s’est montré motivé et entend bien faire un résultat face à l’OM afin de décrocher la 3e place du groupe…

A lire : OM – OLYMPIAKOS : VALBUENA EST BIEN À MARSEILLE… MAIS IL NE JOUERA PAS !

« On est là pour gagner ce match. Y’a une qualification derrière donc on est conscient de ce qui nous attend ici. C’est un plaisir de venir en France, et de jouer contre une équipe française. Marseille c’est une grande équipe mais je suis venu ici pour relever un grand challenge et gagner un match avec mon club. Le plus important c’est l’Olympiakos malgré des sentiments forts. C’est la champions League il n’y a que des grands clubs, on est là avec beaucoup de motivation et de détermination. » Pape Abou Cissé – source : Conférence de presse (30/11/2020)

🇬🇷 Olympiakos

🗨️ Pape Abou Cissé : « À Marseille pour gagner » pic.twitter.com/XWUwZ1D7I9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 1, 2020

Le onze avec Cuisance face à l’Olympiakos

L’Olympique de Marseille reçoit l’Olympiakos pour la cinquième rencontre de phase de poule de Ligue des Champions. Voici le onze choisi par le coach olympien…

4-3-3 avec benedetto et cuisance

L’OM va évoluer en 4-3-3 pour la réception de l’Olympiakos, mardi soir en Ligue des champions. André Villas-Boas a décidé d’aligner Duje Caleta-Car en défense suite à l’absence de Leonardo Balerdi, suspendu pour son rouge face à Porto. Après son but face au FC Nantes, Dario Benedetto est de nouveau titularisé en attaque. Le technicien portugais fait confiance à Michaël Cuisance dans le milieu de terrain marseillais. Pour le reste c’est du grand classique avec Mandanda dans les buts, Sakai et Amavi sur les côtés, le trio Rongier – Kamara – Cuisance au milieu et le duo Payet / Thauvin sur les ailes.

LE ONZE face à l’olympiakos

Mandanda

Sakai – Alvaro – Caleta-Car – Amavi

Kamara

Rongier – Cuisance

Thauvin – Benedetto – Payet