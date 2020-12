OM – Olympiakos : La feuille de match

L’Olympique de Marseille reçoit l’Olympiakos à l’occasion de ce 5e match de la phase de poule de Ligue des Champions. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Olympique de Marseille – Olympiakos : 21h00 sur Téléfoot ou RMC Sport

Le groupe



Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Vanni

Défenseurs:

Alvaro, Sakai, Caleta-Car, Amavi, Nagatomo, Perrin

Milieux :

Rongier, Cuisance, Sanson, Strootman, Gueye, Kamara, Khaoui

Attaquants :

Payet, Aké, Germain, Benedetto, Henrique, Thauvin





Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Amavi, Alvaro, Caleta Car, Sakai – Kamara, Rongier, Cuisance – Thauvin, Benedetto, Payet



Olympiakos :



Sa – Rafinha, Semedo, Cisse, Holebas – M’Vila, Bouchalakis, Camara – Randelovic, Masouras, El-Arabi



Le Stade

Ce match se jouera à huis clos au Stade Vélodrome.

L’Arbitre de cet OM – olympiakos

L’arbitre désigné pour OM – Olympiakos ce mardi soir est l’espagnol monsieur Jesus Gil Manzano.

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h00 (*)

– En partie couvert (couverture nuageuse 70 %)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 6°C / ressentie -2°C

– Vent : 39km/h NO

– Taux d’humidité : 76%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM vs olympiakos

L’Olympiakos et Marseille se sont affronté 5 fois en Ligue des Champions et Europa League, l’OM a gagné 3 fois, l’Olympiakos 2 !

Déclarations d’avant-match

«Sur l’aspect offensif, j’espère qu’on pourra être vivants comme on l’a été face à Nantes. On a dit aux joueurs : »Jouer en confiance, avec vos qualités. » On s’est débloqués mentalement, surtout, plus que tactiquement, je ne sais pas si ça durera. Lille avait été notre match référence la saison dernière, espérons que Nantes le soit pour notre saison. On va soutenir cette idée-là. Demain (mardi), l’adversaire sera plus difficile. Il est expérimenté, il va batailler pour sa propre qualification en Ligue Europa. Contre Nantes, on a eu beaucoup d’occasions, on peut se servir de cela comme exemple. Nos latéraux se sont mis en évidence en poussant vers l’avant. Après, je suis préoccupé par la victoire, je suis plus flexible sur la manière. C’est notre dernière chance pour rêver de continuer en Europe.» André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

«Mathieu Valbuena ne va pas jouer. Il est venu en supporter, pour nous accompagner. On a du respect pour l’OM. Les matches entre Porto, l’OM et l’Olympiakos ont tous été équilibrés. Les matches se jouent sur des détails. À Porto, on a perdu (0-2) sur une erreur individuelle. Même chose quand Porto à battu l’OM (0-3). Si Payet ne manque pas son penalty, ça change tout. Porto a gagné ensuite à Marseille (0-2), c’était équilibré également. Comme Marseille au Pirée, on gagne sur le fil aussi (0-1). Les matches sont ouverts, ça se joue à rien. » Pedro Martins – source : Conférence de presse