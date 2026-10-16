OM : Timothy Weah reste optimisite…

Battu par l’Olympiakos au stade Vélodrome, l’OM a encore manqué d’efficacité. Capitaine marseillais, Timothy Weah a regretté le but encaissé par son équipe. L’international américain veut néanmoins croire que le travail finira par payer.

Weah regrette le but encaissé par l’OM

Après le revers de l’OM jeudi soir, Timothy Weah a estimé que le but de l’Olympiakos avait fait basculer la rencontre. Le capitaine marseillais a souligné la solidité défensive de son équipe, tout en regrettant son incapacité à concrétiser ses occasions.

« Je pense que le but qu’on prend nous a coûté cher ce soir. On n’arrivait pas à mettre notre but à nous. Défensivement, on était assez bien aujourd’hui, compact. Il manque juste un petit peu plus. »

Weah en zone mixte : « plus de positif que de négatif ce soir… » #OM https://t.co/q9NSLN1qiu — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 15, 2026

Le capitaine marseillais appelle à garder la tête haute

Malgré cette nouvelle défaite en Ligue Europa, Weah veut retenir les éléments encourageants et maintenir la mobilisation du groupe. Il estime que l’OM doit continuer à travailler ensemble, alors que les Marseillais vont désormais se tourner vers les six prochaines rencontres européennes pour tenter de se qualifier.

« Je trouve qu’il y a eu plus de positif que de négatif, on doit continuer à travailler tous ensemble. Bien sûr, on dit ça chaque semaine, mais c’est le cas ! Il faut garder la tête haute. »

Timothy Weah prêt à aider l’équipe partout

Le joueur s’est également dit disponible pour évoluer à un poste plus offensif si Bruno Genesio le lui demande. Weah a assuré qu’il était prêt à jouer partout et qu’il ne renoncerait pas, même dans une période difficile.

« Je suis toujours prêt pour aider l’équipe. Je suis quelqu’un qui ne lâche jamais, même dans la difficulté. »

L’Olympiakos satisfait de sa victoire au Vélodrome

De son côté, Imanol Alguacil a salué une victoire importante face à un adversaire qu’il juge fort. L’entraîneur de l’Olympiakos a notamment mis en avant la performance de son gardien Stefan Ortega et l’efficacité nécessaire dans une rencontre serrée.

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